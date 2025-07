Zvuk jako z mopedu a je zle. Temné předtuchy v Kyjevě, Rusové s drony šlapou na plyn

Zůstat doma, nebo jít do krytu? To je dilema, které řeší každou noc obyvatelé Kyjeva, Charkova, Oděsy… Rusové vysílají každou noc nad ukrajinská města stovky dronů. A velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků varuje: „Brzy jich bude tisíc denně.“

"Já bydlím sám, takže na poplachy kašlu. Jsem už moc starý, abych každý večer chodil pět pater do sklepa," říká Oleksij Haran, profesor na kyjevské univerzitě. Patří k nemalé části flegmatiků, kteří po třech letech války už propadli fatalismu - nějak to dopadne. Statistika stojí na jeho straně.

Kyjev je několikamilionová metropole a v červnu zahynulo při náletech 40 lidí. Šance, že vás to trefí, je malá. Jenže loni v červnu to bylo jen šest raněných. Je to právě dramatický nárůst intenzity bombardování, který Ukrajince děsí. Šance, že něco přiletí, tu byla vždycky, ale většina lidí poplach ignorovala. Teď už ne…

Katerina je starší paní, která ve volném čase šije pro vojáky maskovací sítě. V Kyjevě je od začátku války v únoru 2022, myslela si, že už ji jen tak něco nerozhází. Ale poslední vlna útoků vyděsila i ji.

"Teď už to neignoruju. Se sousedy jsme ve sklepě vybudovali kryt hned na začátku války, ale pak jsme ho už nepoužívali. Teď jsme ho dali zase do pořádku."

Jekaterina jde do krytu hned, jak vyhlásí poplach. Má tam svojí židličku, deku, je tam elektřina a internet. Největší obavy má o svou dceru a jejího tříletého syna. "Ze začátku chodili spát do koupelny, to je nejbezpečnější část bytu. Malému ustali ve vaně. Ale od té doby, co jedna exploze zazněla opravdu blízko jejich domu, chodí teď i oni do krytu," líčí.

Šéfredaktor na Ukrajině Matyáš Zrno se po čase znovu vydává k frontové linii. Šéfredaktor Aktuálně.cz a zkušený válečný zpravodaj stráví dva týdny na Ukrajině, odkud bude přinášet příběhy vojáků, obyčejných lidí i jejich měst a vesnic. Foto: Economia

Většina obyvatel Kyjeva žije ve vysokých panelácích, kde je "zážitek" z bombardování ještě děsivější. Někteří zažili Šáhedy letící doslova okolo jejich věžáku, s jejich charakteristickým zvukem podobným mopedu, jiní vidí, jak jim střely protiletecké obrany křižují okolo oken. A do toho všeho lítají ukrajinské stíhací drony, nebe křižuje laser a každou chvíli se ozve exploze - buď když Šáhed zasáhne cíl, či když je naopak protileteckou obranou zasažen dron. Je to svým způsobem fascinující ohňostroj, ale ne když máte doma děti a třesou se vám okenní tabulky od tlakové vlny…

Drtivou většinu útoků na ukrajinská města mají na svědomí právě původně íránské drony Šáhed, které Rusko licenčně vyrábí pod názvem Geran. Dron trojúhelníkového tvaru je dlouhý asi tři metry, letí rychlostí asi 200 km/h a unese 40 kilogramů vážící hlavici s výbušninou. To ani zdaleka není tak destruktivní jako běžně používané půltunové letecké bomby, či dokonce několikatunové balistické střely.

1:00 Jak vypadá ruský útok íránským dronem Šáhid-136 | Video: Twitter / Roman M, Twitter / Dárek pro Putina

Kouzlo Šahédů je v jejich množství. Jsou to poměrně jednoduché výrobky. Jeden Šahéd stojí mezi 40 až 50 tisíc dolarů a Rusové jich ve své továrně v Jelabuze v Tatarstánu jsou schopni vyrábět nejméně dva tisíce měsíčně a neustále rozšiřují výrobu - plán je 60 000 ročně. Pro srovnání - jedna střela pro protiraketový systém Patriot vyjde na více než pět milionů dolarů.

Podle velitele ukrajinských Sil bezpilotních prostředků Roberta Brovdiho "Maďara" se musejí Ukrajinci připravit i na útoky jednoho tisíce dronů denně.

Rusové Šahédy používají v rojích o několika desítkách, posílají je na cíl z různých směrů a v různých výškách, zamotávají mezi ně klamné cíle a kombinují to s balistickými střelami a střelami s plochou dráhou letu.

Související Největší ruský dronový útok na Ukrajinu pomáhaly zastavit i staré české kulomety

Ukrajinci se proti nim brání několikastupňovou obranou, která zahrnuje mobilní jednotky s obyčejnými kulomety (včetně starých českých kulometů vz. 59), vrtulníky a lehká cvičná letadla, která sestřelují drony pomocí kulometů, stíhací drony i laser.

Signál Šahédů se snaží rušit prostředky elektronického boje. Snaží se maximálně využít i stíhací drony řízené umělou inteligencí, stejně jako kulometné věže, řízené pomocí AI. Je to logické - udržovat kolem Kyjeva prstenec palebných postavení s kulomety znamená tisíce mužů, kteří pak chybějí na frontě. Integrovaný radarový a informační systém pak včas detekuje a rozděluje cíle.

Jak řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz ukrajinský vojenský analytik Michajlo Sumas, na nových formách obrany se intenzivně pracuje a "výsledky budou vidět během pár měsíců".