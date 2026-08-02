Schnoucí Dunaj nutí Maďary odstavit jadernou elektrárnu. Doprava v Budapešti zpomalí

Maďarsko v neděli poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Magyar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko.
Za současný pokles hladiny Dunaje může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderná elektrárna Paks čerpá z řeky vodu pro chlazení.
Elektrárna bude kvůli pokračujícímu poklesu Dunaje poprvé za 44 let zcela odstavena, napsal na facebooku Magyar.
Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina bude v příštích dnech dále klesat. Podle dřívějšího Magyarova vyjádření má být produkce v zařízení, které za normálních okolností zajišťuje asi polovinu maďarské spotřeby, obnovena až při opětovném nárůstu hladiny, což se neočekává v nejbližších týdnech.
Magyar již dříve vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám. Provozovatel přenosové soustavy MAVIR bude podle agentury Reuters moci požadovat povinné snížení spotřeby a v případě nutnosti některé z velkých odběratelů dočasně odpojit od sítě.
Země může podle Magyara kompenzovat nedostatek doma vyráběné elektřiny dovozem. Slovenský premiér Robert Fico v této souvislosti v sobotu uvedl, že Slovensko je připraveno Maďarsku v "bezprecedentní energetické krizi" pomoci.
Místopředseda Magyarovy strany Tisza Márk Radnai uvedl, že kvůli prudkému růstu cen dovážené elektřiny by mohla energetická krize vyjít maďarský rozpočet na 100 až 200 miliard forintů (6,6 až 13,2 miliardy korun).
Budapešť kvůli energetické krizi sníží rychlost metra a tramvají, oznámil v sobotu starosta maďarské metropole Gergely Karácsony.
"Zavádíme jízdní řád na linkách metra a tramvají, kvůli kterému budou vozidla jezdit méně intenzivně," uvedl na facebooku Karácsony s tím, že opatření může prodloužit dobu jízdy o několik minut, ale ušetří množství elektrické energie. Na některých linkách budou podle něj místo trolejbusů jezdit dieselové autobusy.
Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezena nákladní železniční doprava.
Pokles hladiny řek narušil také lodní dopravu a turistický ruch v Maďarsku a podle vládních údajů vedl k omezení spotřeby vody ve více než 100 městech a obcích včetně oblastí na okraji Budapešti.
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