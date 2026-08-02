Přeskočit na obsah
Benative
2. 8. Gustav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Schnoucí Dunaj nutí Maďary odstavit jadernou elektrárnu. Doprava v Budapešti zpomalí

ČTK

Maďarsko v neděli poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Magyar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko.

Paks Nuclear Power Plant
Elektrárna bude kvůli pokračujícímu poklesu Dunaje poprvé za 44 let zcela odstavena, uvedl maďarský premiér Péter Magyar.Foto: REUTERS – Bernadett Szabo
Reklama

Za současný pokles hladiny Dunaje může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderná elektrárna Paks čerpá z řeky vodu pro chlazení.

Elektrárna bude kvůli pokračujícímu poklesu Dunaje poprvé za 44 let zcela odstavena, napsal na facebooku Magyar.

Paks Nuclear Power Plant
Za současný pokles hladiny Dunaje může kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderná elektrárna Paks čerpá z řeky vodu pro chlazení.Foto: REUTERS – Bernadett Szabo

Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina bude v příštích dnech dále klesat. Podle dřívějšího Magyarova vyjádření má být produkce v zařízení, které za normálních okolností zajišťuje asi polovinu maďarské spotřeby, obnovena až při opětovném nárůstu hladiny, což se neočekává v nejbližších týdnech.

Magyar již dříve vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám. Provozovatel přenosové soustavy MAVIR bude podle agentury Reuters moci požadovat povinné snížení spotřeby a v případě nutnosti některé z velkých odběratelů dočasně odpojit od sítě.

Reklama
Reklama
Související

Země může podle Magyara kompenzovat nedostatek doma vyráběné elektřiny dovozem. Slovenský premiér Robert Fico v této souvislosti v sobotu uvedl, že Slovensko je připraveno Maďarsku v "bezprecedentní energetické krizi" pomoci.

Místopředseda Magyarovy strany Tisza Márk Radnai uvedl, že kvůli prudkému růstu cen dovážené elektřiny by mohla energetická krize vyjít maďarský rozpočet na 100 až 200 miliard forintů (6,6 až 13,2 miliardy korun).

Budapešť kvůli energetické krizi sníží rychlost metra a tramvají, oznámil v sobotu starosta maďarské metropole Gergely Karácsony.

Související

"Zavádíme jízdní řád na linkách metra a tramvají, kvůli kterému budou vozidla jezdit méně intenzivně," uvedl na facebooku Karácsony s tím, že opatření může prodloužit dobu jízdy o několik minut, ale ušetří množství elektrické energie. Na některých linkách budou podle něj místo trolejbusů jezdit dieselové autobusy.

Reklama
Reklama

Od pondělí by podle Reuters měla být v Maďarsku omezena nákladní železniční doprava.

Pokles hladiny řek narušil také lodní dopravu a turistický ruch v Maďarsku a podle vládních údajů vedl k omezení spotřeby vody ve více než 100 městech a obcích včetně oblastí na okraji Budapešti.

Mohlo by vás zajímat: Hladina Dunaje klesla na nejnižší úroveň od roku 1996.

Hladina Dunaje o víkendu klesla na nejnižší úroveň od roku 1996. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
The site of an explosion at a restaurant in Moscow
The site of an explosion at a restaurant in Moscow
The site of an explosion at a restaurant in Moscow

Exploze v srdci Moskvy: Žena odpálila výbušninu, na místě byli mrtví. Mířila na generála?

Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež v sobotu večer zabila tři lidi a dvě desítky zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA hovoří o oslavě generála ruských ozbrojených sil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama