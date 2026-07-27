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Zahraničí

Schází voda i elektřina. Odborářům dochází trpělivost se stavem italských věznic

ČTK

Italský odborový svaz vězeňských dozorců (SAPPE) se chystá v úterý podat stížnost na vězeňskou správu, kterou viní z nedbalosti a neřešení dlouhodobých problémů, zejména přeplněnosti italských věznic či bezpečnosti práce dozorců. SAPPE kritizuje i podmínky ve věznicích, včetně velmi vysokých teplot, které se v létě uvnitř přeplněných věznic na jihu Itálie někde blíží až 50 stupňům Celsia.

kamera, vězení
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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„Uvidíte, že ve věznicích brzy vypuknou nepokoje, protože horko zvyšuje stres a vězni nakonec ztratí kontrolu: budou protestovat nebo páchat sebevraždy,“ řekl šéf odborového svazu SAPPE v jihoitalské Apulii Federico Pilagatti. Právě v tomto regionu jsou věznice nejvíce přeplněné, často až na dvojnásobek kapacity.

Podle Pilagattiho v těchto věznicích kvůli přeplněnosti dochází voda, nedostatečné jsou někdy i dodávky elektřiny, což v letních vedrech znemožňuje použití ventilátorů, a teploty pak mohou v některých částech budov šplhat až k 50 stupňům Celsia.

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„Vězni jsou tam už namačkaní jako sardinky,“ řekl Pilagatti. Dodal, že řada věznic, postavených v 70. a 80. letech, potřebuje modernizaci i kvůli tomu, aby se snížilo riziko útěků.

Odboráři si také stěžují na zanedbávání bezpečnosti práce v přeplněných věznicích, kde musejí dozorci kvůli nedostatku personálu často pracovat přesčas.

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SAPPE se chystá podat stížnost zvanou esposto, jejímž cílem je informovat o možném porušování práva a přimět úřady k zahájení vyšetřování případné zodpovědnosti. Podána má být v úterý v Tarentu v Apulii, ale odboráři doufají, že dosáhnou zlepšení podmínek ve věznicích i v dalších italských regionech.

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