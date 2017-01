Sebevražedná mise Savčenkové: Je čas ukončit válku na Ukrajině, o zajatcích budu jednat i s čertem

před 1 hodinou

Bývalá vězeňkyně v Rusku a nyní politička Nadija Savčenková v Praze představila vlastní hnutí Runa. To si založila poté, co odešla z poslanecké frakce bývalé premiérky Julije Tymošenkové. Savčenkové na Ukrajině klesla popularita kvůli ochotě jednat se separatisty o propuštění zajatců z konfliktu na Donbasu. Otázku zbývajících ukrajinských vězňů v Rusku a na separatistických územích si vzala za hlavní úkol poté, co se sama dostala na svobodu v květnu 2016.

Praha – Na Ukrajině byla Nadija Savčenková ještě donedávna hrdinkou kvůli statečnému chování před ruským soudem, teď se k ní ale veřejnost obrátila zády. Hlavním důvodem je její ochota jednat se separatisty o propuštění zajatců a v budoucnu i o mírové dohodě.

Kvůli konfliktům s kolegy a prudké ztrátě popularity nakonec odešla z poslanecké frakce bývalé premiérky Julie Tymošenkové a založila si vlastní hnutí Runa, v překladu Hnutí ukrajinského lidu. To ve čtvrtek představila v Praze.

Většina otázek se ale týkala seznamů jmen válečných zajatců, které Savčenková zveřejnila počátkem týdne. "Zveřejnění jmen zajatců je nepříjemné pro ty, kteří se na tom snaží získat politické body. Mně jde o výsledek,“ odmítla Savčenková tvrdě kritiku.

"Je čas ukončit válku"

Seznamy ukrajinských i separatistických zajatců zveřejnila bývalá pilotka a nynější poslankyně parlamentu na svém facebookovém účtu.

"Obracím se na všechny, kterým není lhostejné cizí utrpení. Pojďme najít naše chlapce. Jen pokud budeme společně bojovat za každého zajatce, můžeme zvítězit. Ze zajetí se lidé musí vrátit domů živí. Je čas ukončit válku!" napsala Savčenková.

Tajná služba SBU ji přitom varovala, že zveřejněním seznamů komplikuje propuštění zajatců, které si Savčenková po svém osvobození vzala za hlavní úkol.

SBU prohlásilo, že zveřejněním seznamů Savčenková mohla porušit zákon o osobních údajích a že nyní budou separatisté moci vydírat příbuzné zajatců. Stejně tak to bude příležitost pro nejrůznější podvodníky, kteří budou od příbuzných lákat peníze.

"Ti lidé jsou v zajetí separatistů, oni už mají všechny jejich údaje. Takže pokud by chtěli vydírat příbuzné, nic jim v tom nebrání. Podvodníci, kteří tahají z příbuzných peníze, tu byli i před zveřejněním seznamů. To by naopak mohlo jejich činnost zkomplikovat,“ bránila se Savčenková.

Naznačovala, že současná nepřehledná situace, kdy existuje hned několik skupin jednajících o výměně zajatců, nahrává i korupčníkům z řad tajné služby.

Nejasné počty

Výměna zajatců je i jedním z bodů minských dohod, které v roce 2015 ukončily rozsáhlé boje na Ukrajině. Kyjev tvrdí, že separatisté vězní 129 ukrajinských bojovníků. Ti ale prohlašují, že jich zadržují jen 42. Úřady samozvaných republik v Doněcku a Luhansku zase požadují předání 901 osob, kyjevská vláda uvádí, že jich zadržuje 256.

Savčenková navrhuje, aby v první etapě proběhla výměna všech potvrzených vězňů z obou stran.

Separatisté ovšem požadují propuštění nejen svých bojovníků, ale i ideových spojenců. Včetně dvou policistů, Pavla Abroskina a Sergeje Zinčenka, obviněných ze střelby do demonstrantů na kyjevském Majdanu, při kterém během protestů v únoru roku 2014 zahynulo 48 lidí.

Stejně tak většinu Ukrajinců rozhněvala jednání Savčenkové s lídrem doněckých separatistů Alexandrem Zacharčenkem, kterého důvěrně nazývala "Sašou".

"Já budu jednat klidně i čertem. Můžete vyjednávat s člověkem, se kterým válčíte, pokud to může zachránit lidské životy. Nebojím se obvinění z kolaborace, protože nic špatného pro Ukrajinu nedělám,“ argumentuje Savčenková.

V tom se ovšem rozchází s většinou ukrajinské veřejnosti a její hnutí Runa momentálně nemá naději, že by se dostalo do ukrajinského parlamentu.

autoři: Ondřej Soukup, Zahraničí