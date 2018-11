Saúdskoarabský prokurátor navrhuje pro Chášukdžího vrahy trest smrti

Aktualizováno včera

Saúdskoarabský generální prokurátor žádá trest smrti pro pět z jedenácti osob obžalovaných z podílu na vraždě novináře Džamála Chášukdžího. Oznámila to dnes prokuratura. Ministr zahraničí Ádil Džubajr následně stejně jako před ním prokuratura rozhodně vyloučil, že by se zločinem měl něco společného korunní princ Muhammad bin Salmán. Spojené státy podle agentury Reuters hodlají uvalit sankce na 17 Saúdů zapletených údajně do vraždy.

Prokurátor Saúd Mudžíb zdůraznil, že do vraždy nebyl zapleten saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Osobou, která vraždu nařídila, je podle něj bývalý poradce královského dvora Saúd Kahtání, který dvůr informoval o aktivitách žurnalisty. Ten stál v čele týmu "vyjednavačů", který měl zařídit návrat Chášukdžího do vlasti. Novinář byl údajně zabit poté, co jednání o jeho návratu selhalo. Jeho tělo se dosud nenašlo, řekl prokurátor. "Veřejný prokurátor žádá trest smrti pro pět osob, které jsou obžalovány z nařízení a spáchání zločinu, a odpovídající tresty pro další obviněné osoby," citovala agentura Reuters zástupce generálního prokurátora. Obžalováno bylo jedenáct z celkem 21 podezřelých, kteří jsou ve vazbě. Obžalovaní budou předáni soudu, zatímco vyšetřování ostatních podezřelých bude pokračovat s cílem zjistit jejich roli v případu, sdělil zástupce prokurátora. Jména obžalovaných prokuratura neupřesnila. Bývalý poradce Kahtání je vyšetřován na svobodě a údajně je mezi 17 osobami, na které hodlají Spojené státy uvalit sankce. Saúdskoarabská generální prokuratura dnes požádala Turecko o uzavření zvláštní dohody o spolupráci při vyšetřování vraždy Chášukdžího. Cílem má být dodávat Turecku výsledky vyšetřování saúdskoarabských úřadů a získat od Ankary "důkazy a relevantní informace", jež má k dispozici, řekl podle agentury AFP prokurátor. Rijád dosud nabízel několik rozporuplných vysvětlení Chášukdžího zmizení. Až po několika dnech připustil, že novinář byl zabit. Někteří turečtí představitelé obvinili z nařízení vraždy prince Muhammada a prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že vražda byla nařízena z nejvyšších úrovní saúdskoarabské vlády. Americký prezident Donald Trump řekl, že konečnou odpovědnost nese korunní princ, který je de facto vládcem Saúdské Arábie. Podle turecké justice byl Chášukdží krátce po příchodu na konzulát uškrcen, jeho tělo bylo rozčtvrceno a zlikvidováno. Ankara má k dispozici příslušné tajné informace, včetně zvukových záznamů, které poskytla i jiným státům včetně Německa, podotkla DPA. Chášukdží žil od loňska ve Spojených státech a ve svých článcích kritizoval saúdskoarabské nejvyšší vedení. Na konzulát v Istanbulu šel koncem září pro doklady, aby se mohl oženit s tureckou snoubenkou. Jeho vražda sice vyvolala velké slovní pobouření v řadě zemí, ale skoro žádné konkrétní kroky vůči Saúdské Arábii, která je ropnou velmocí a spojencem USA na Blízkém východě. Video: Hledáme konspirátory a viníky vraždy, zazněla slova Erdogana na vraždu novináře Chášukdžího Hledáme konspirátory a viníky vraždy, zazněla slova Erdogana na vraždu novináře Chášukdžího | Video: Reuters, František Grossmann | 01:39