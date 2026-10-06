Saúdskoarabská koalice udeřila na Húsíe, Rijádem otřásly exploze

Saúdskou Arábií vedená koalice oznámila údery na cíle povstaleckých Húsíů v jemenském přístavní městě Hudajdá. V noci na úterý to uvedla agentura AFP s tím, že saúdskoarabskou metropolí Rijád pozdě v noci otřásly hlasité exploze.
Koalice sdělila, že ve městě Hudajdá zničila sklady zbraní včetně námořních min a že zmařila plánovaný útok na lodní trasy v Rudém moři. V Rijádu přitom zněly v pondělí výbuchy už dříve. V Jemenu eskalovaly boje mezi zmíněnou koalicí a povstalci podporovanými Íránem.
Provládní jemenské jednotky v pondělí oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží povstalci. Vládní a vojenské zdroje agentuře Reuters sdělily, že provládním silám se podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlé oblasti u průlivu Báb al-Mandab, který je důležitou námořní obchodní trasou. Húsíové ale tvrzení o postupu vládních sil odmítli.
Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, vedou občanskou válku proti vládě od roku 2014. Během ní obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V současnosti povstalci ovládají téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
Húsíové útočí i proti Saúdské Arábii, která podporuje tažení proti nim. V pondělí večer Rijádem otřásly exploze a další následovaly pozdě v noci.
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