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Zahraničí

Saúdskoarabská koalice udeřila na Húsíe, Rijádem otřásly exploze

ČTK
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Saúdskou Arábií vedená koalice oznámila údery na cíle povstaleckých Húsíů v jemenském přístavní městě Hudajdá. V noci na úterý to uvedla agentura AFP s tím, že saúdskoarabskou metropolí Rijád pozdě v noci otřásly hlasité exploze.

Government soldiers ride military pick-up vehicle on road leading to frontline in Taiz
Jemenští vojáci bojující proti Húsíum podporovaným Íránem; ilustrační snímek.Foto: REUTERS – Ebrahim Al-Suhaibi
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Koalice sdělila, že ve městě Hudajdá zničila sklady zbraní včetně námořních min a že zmařila plánovaný útok na lodní trasy v Rudém moři. V Rijádu přitom zněly v pondělí výbuchy už dříve. V Jemenu eskalovaly boje mezi zmíněnou koalicí a povstalci podporovanými Íránem.

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Provládní jemenské jednotky v pondělí oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží povstalci. Vládní a vojenské zdroje agentuře Reuters sdělily, že provládním silám se podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlé oblasti u průlivu Báb al-Mandab, který je důležitou námořní obchodní trasou. Húsíové ale tvrzení o postupu vládních sil odmítli.

Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, vedou občanskou válku proti vládě od roku 2014. Během ní obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V současnosti povstalci ovládají téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.

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Húsíové útočí i proti Saúdské Arábii, která podporuje tažení proti nim. V pondělí večer Rijádem otřásly exploze a další následovaly pozdě v noci.

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