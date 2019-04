Saúdové dokončují první jaderný reaktor. Mohli by vyvíjet i zbraně, varují odborníci

Saúdská Arábie finišuje stavbu svého vůbec prvního jaderného reaktoru. Vzniká na předměstí metropole Rijádu, ve výzkumném centru krále Abdulazize pro vědu a technologii (KACST). Svědčí o tom satelitní snímky aplikace Google Earth. Jak ale upozorňují odborníci, Saúdští Arabové dosud odmítají požadavky mezinárodních organizací, aby se podvolili kontrolám.

Podle fotografií se bude reaktor nacházet na jihozápadním konci technologického městečka KACTS. "Odhadoval bych, že to celé může být hotové - včetně střechy a zavedené elektřiny - během roku," domnívá se Robert Kelley, bývalý ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), která dohlíží na mírové využívání jaderné energie.

Kelleyho předpověď potvrzují i satelitní snímky, které ve středu zveřejnila agentura Bloomberg. Trojice fotografií ukazuje, jak stavba za dva roky pokročila.

Podle Kelleyho půjde o velmi malý reaktor o výkonu třiceti kilowattů. Ocelová nádoba reaktoru by se měla tyčit do výšky deseti metrů a její průměr odpovídá 2,7 metru. Válec vyrobila saúdskoarabská firma Zamil Industrial Investment Co. Jinak se ale zakázky na stavbu celého zařízení chopila argentinská státní společnost Invap SE. Ta odhaduje, že reaktor by mohl být uveden do provozu koncem letošního roku.

Rychle postupující vývoj stavby reaktoru ale podle agentury Bloomberg znepokojuje odborníky přes jadernou energetiku. Ti se obávají, aby blízkovýchodní království nezneužilo civilní jaderný program pro vývoj nukleárních zbraní.

Nová jaderná velmoc?

Obavy vyjádřil i sám Kelley, přestože má podle něj reaktor primárně sloužit k tomu, aby trénoval jaderné techniky. Saúdskoarabské ministerstvo energetiky se v prohlášení nechalo slyšet, že nové zařízení bude určené výhradně pro vědecké a vzdělávací aktivity v souladu s dodržováním mezinárodních dohod.

Saúdská Arábie se ale současně zatím zdráhá sdělit, kdo a jak bude nad reaktorem dohlížet. Země je přitom jedním ze 171 členských států IAEA a v roce 1988 se připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní. Odpovědnost za dodržování této dohody nese taktéž agentura IAEA.

Ta by se měla předtím, než Rijád začne reaktor používat, ujistit, že se země nechystá vyrábět jaderné zbraně včetně toho, že nedisponuje například obohaceným uranem.

Už loni v březnu saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán pohrozil, že pokud Írán, regionální soupeř Rijádu, začne vyvíjet jadernou bombu, učiní jeho země to samé. Do té doby přitom království tvrdilo, že se zajímá výlučně o mírovou jadernou technologii.

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že Saúdská Arábie podepsala pouze zastaralá pravidla IAEA. A nikoliv později vzniklý dokument, který zavádí přísnější pravidla monitorování jaderných komplexů. Rijád se této verzi přísných kontrol, kterou IAEA požaduje, opakovaně odmítl podvolit.

Američané chtějí stavět

Zpráva o vývoji reaktoru přichází v době, kdy Spojené státy jednají se Saúdskou Arábií o poskytnutí jaderných technologií Rijádu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa by totiž na Blízkém východě ráda vystavěla jaderné elektrárny.

Podle amerických médií už ministr energetiky USA Rick Perry schválil prodej šestice takových technologií. A to i přes znepokojení bezpečnostních expertů a Kongresu, který v rozsáhlé zprávě z konce února varoval, že poskytnutí technologií může Rijádu pomoci k výrobě jaderných zbraních.

