Saúdská Arábie čelila dalšímu útoku jemenských Húsíů, zachytila rakety i drony

Rijádem vedená koalice v Jemenu v sobotu uvedla, že zachytila dvě balistické rakety a dva drony, které vypustili Íránem podporovaní povstalci Húsíové na Saúdskou Arábii.
Koalice v příspěvcích na síti X uvedla, že střely mířily na město Chamís Mušajt a drony na metropoli Rijád. Dodala, že monitoruje hrozbu raket a dronů vypouštěných na království, další podrobnosti však neposkytla.
Saúdskoarabská civilní obrana přes noc vydala varování pro města Chamís Mušajt a Abhá, nikoliv však pro Rijád, uvedla agentura Reuters.
Saúdské království čelí v posledních týdnech sílícím útokům Húsíů, kteří ovládají velkou část sousedního Jemenu a bojují proti jemenským vládním silám podporovaným koalicí vedenou Rijádem.
Útoky zasáhly saúdskoarabská města, energetickou infrastrukturu a lodní dopravu, čímž zvýšily tlak na globální dodávky ropy způsobený americko-izraelskou válkou proti Íránu a ohrozily hlavní alternativní trasu vývozu ze zemí Perského zálivu v době, kdy provoz přes Hormuzský průliv zůstává z velké části zablokovaný.
V pátek velitelé ozbrojených sil Saúdské Arábie a jejích vojenských spojenců Pákistánu a Turecka na schůzce v saúdskoarabském hlavním městě jednali o hrozbách, kterým Saúdská Arábie čelí.
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