„Satelity popadají jako mouchy.“ Putinův muž zuří kvůli plánu Zelenského

Rusko ostře reagovalo na nové informace o plánech ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten vyzval Spojené státy, aby podnikly kroky proti ruským a čínským snahám ve vesmíru a umožnily Kyjevu širší využití satelitního systému Starlink. Jeho návrh pobouřil především místopředsedu ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva. Pohrozil, že takový krok by mohl spustit „totální vesmírnou válku“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usiluje o to, aby Washington uvalil sankce na ruské a čínské firmy, které se podle něj podílejí na vývoji a konstrukci ruského satelitního systému Rassvet, uvedla ukrajinská hlava státu. Ten má být konkurentem a zároveň odpovědí na satelitní systém Starlink amerického podnikatele Elona Muska a jeho společnosti SpaceX.
Pro ukrajinskou armádu se Starlink stal jedním z klíčových prostředků na bojišti. Umožňuje vojákům udržovat internetové spojení i v místech, kde běžné sítě nefungují, a pomáhá například při komunikaci jednotek, navádění dronů nebo průzkumu v reálném čase.
Využívala ho původně i ruská armáda, začátkem letošního roku ale Musk přístup ruským silám k systému zablokoval. V červnu pak ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Moskva pracuje na vlastní alternativě – satelitním systému Rassvet.
Rassvet by přitom mohl být uveden do provozu už „do konce letošního roku nebo začátkem toho příštího“, uvedl ukrajinský prezident podle sobotního článku v britských Financial Times. Podle jeho slov by tato technologie umožnila Kremlu zvýšit přesnost leteckých útoků v době, kdy Putin stupňuje vzdušnou kampaň proti Ukrajině ve snaze přimět ji během této zimy ke kapitulaci.
Zelenského varování
Zelenskyj zároveň uvedl, že Rusko práce na satelitní síti urychlilo s „čínskou podporou“.
Upozornil také, že amerického prezidenta Donalda Trumpa již několikrát – naposledy koncem září během schůzky s v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN – požádal o uvalení sankcí na ruské i čínské organizace zapojené do budování tohoto systému. Tuto žádost Financial Times označují za snahu „zablokovat“ ruské a čínské rivaly Starlinku.
Čínské ministerstvo zahraničí, Kreml ani Bílý dům na žádosti o vyjádření nereagovaly. Peking ale dříve odmítl Zelenského tvrzení, že podporuje ruskou armádu dodávkami zbraní, dodávají Financial Times.
Informace o výzvě k sankcím však vyvolala podrážděnou reakci Moskvy. V neděli bývalý ruský prezident a pozdější premiér, nyní předseda strany Jednotné Rusko a místopředseda ruské bezpečnostní rady, Dmitrij Medveděv před tímto krokem Spojené státy varoval.
Na sociálních sítích Telegram a X varoval, že „zablokování“ ruské satelitní konstelace Rassvet by vedlo k „totální vesmírné válce“ a sestřelení satelitů Starlink na nízké oběžné dráze.
„Jako ozdoby z uschlého vánočního stromečku“
„Žádost kyjevského idiota o ‚zablokování‘ ruských satelitů Rassvet může znamenat jedině jejich zničení, což je jistá cesta k totální vesmírné válce. Doufám, že to USA chápou. Jinak satelity Starlink popadají jako mouchy. Vesmír je stísněné místo, takže je nutné chovat se k sobě navzájem slušně,“ napsal Medveděv na síti X.
Na síti Telegram bývalý ruský prezident v obdobném příspěvku doplnil i barvité přirovnání, že americké „satelity se sesypou jako ozdoby z uschlého vánočního stromečku“.
Medveděv patří mezi nejostřejší ruské představitele ve veřejných komentářích k válce na Ukrajině a vztahům se Západem. Přestože se nejedná jen o řadového politika, jeho výroky nelze považovat za oficiální stanovisko Kremlu.
Například podle amerického think-tanku Robert Lansing Institute představuje Medveděv radikálního ruského „jestřába“ a jeho komentáře slouží především jako nástroj strategického nátlaku proti západním zemím.
Další Zelenského návrh a reakce Peskova
Podle Financial Times Zelenskyj zároveň Trumpa přesvědčuje, aby Ukrajině umožnil používat drony vybavené terminály Starlink až 200 kilometrů hluboko na ruském území. Ukrajinská armáda má v současnosti povoleno systém využívat pouze v rámci hranic země. Zelenskyj uvedl, že Trump mu řekl, že rozhodnutí musí učinit Musk.
K tomuto Zelenského požadavku se vyjádřil i Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že poskytnutí Muskova satelitního systému k útokům hluboko na ruském území by bylo „velmi škodlivým, potenciálně nebezpečným a nerozvážným krokem“, uvedla ruská agentura Interfax.
K systému Rassvet například ukrajinská stanice NV dodává, že 20. července ruská společnost Bureau 1440 vynesla na oběžnou dráhu již druhou skupinu satelitů určených pro tuto síť. Odhaduje se, že Rusko bude potřebovat dvanáct až patnáct takových startů, aby vybudovalo základní satelitní konstelaci.
Expert na satelitní komunikaci Volodymyr Stepanec začátkem srpna řekl serveru Militarnyi, že satelity Rassvet poskytují nad Ukrajinou již nyní takzvaná „komunikační okna“. Každý den jsou podle něj k dispozici nejméně dvě taková okna a každé trvá déle než hodinu.
Mohlo by vás zajímat: Ubránit oblohu nad východem NATO plánují i Němci. Moskva je blíž, než se zdá
Obavy z moru v Rusku sílí. Mluví se o dalším úmrtí, Trump chce volat Putinovi
Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala Rusko o vysvětlení kolem případu závažné pneumonie neznámého původu. Znepokojení vyvolaly zprávy, že s podobnými příznaky skončil v nemocnici také druhý zaměstnanec sibiřského institutu zabývajícího se výzkumem moru.
"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet
Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie
Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.
Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla
Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.