Zahraničí

Sarkozy má ve vězení vlastní policejní ochranku. Urážka personálu, reagují dozorci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho budou při výkonu trestu chránit dva policisté, informoval o tom ve středu ministr vnitra Laurent Nuňez. Mezi zástupci odborové organizace vězeňských dozorců však krok vyvolal velké rozhořčení, píší agentury AFP a Reuters.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy v den nástupu do pařížské věznice La Santé.
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy v den nástupu do pařížské věznice La Santé. | Foto: Reuters

Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye.

"Bývalá hlava státu má nárok na ochranu," uvedl ve vysílání rozhlasové stanice Europe 1 Nuňez. "Je jasné, že hrozby proti němu pokračují, i když je za mřížemi," dodal k rozhodnutí, že Sarkozymu zůstane policejní ochrana i ve vězení. Po boku exprezidenta zůstanou strážníci podle Nuňeze tak dlouho, jak to bude nutné.

Na bezpečnost Sarkozyho tak v pařížské věznici La Santé dohlíží dva ozbrojení policisté bez přístupu k mobilním telefonům. Bývalý prezident si trest odpykává v režimu izolace, který má zajistit jeho ochranu a vyloučit kontakt s jinými vězni. Jeho policejní ochrana má k dispozici vedlejší celu.

Zástupci dozorců tento krok označili za urážku vězeňského personálu. "Dnes máme ve věznici dvě civilní osoby, které tam nemají co dělat. Nejsou zvyklé na její fungování," kritizoval rozhodnutí tajemník odborové organizace Wilfried Fonck. Doplnil, že za 25 let své kariéry nic takového neviděl.

Podle průzkumu rozhlasové stanice RTL si tři ze čtyř Francouzů myslí, že Sarkozy je "občanem tak, jako každý jiný, a neměl by se tedy dočkat jiného zacházení než ostatní odsouzené osoby". U příznivců strany Republikánů, kterou Sarkozy v roce 2015 založil, zastává tento názor každá druhá osoba.

Soud dříve uvedl, že jakmile Sarkozy nastoupí do vězení, bude se moci odvolat, což bývalý prezident učinil. Jeho právník Christophe Ingrain v úterý uvedl, že Sarkozy pravděpodobně zůstane za mřížemi nejméně tři týdny, možná až měsíc. Odvolací soud má dva měsíce na to, aby jeho žádost posoudil.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nicolas Sarkozy Francie trest vězení prezident

