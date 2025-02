Oblíbená řecká perla Santorini se vylidňuje, zemětřesení ho sužují už 12 dní v řadě

Oblíbený řecký ostrov Santorini se kvůli velkému počtu zemětřesení postupně vylidňuje. Ostrov již opustilo či se tak chystá učinit až na devět tisíc lidí, píše řecký tisk. Na ostrově přitom trvale bydlí asi 15 tisíc obyvatel. Podle agentury DPA se jedná o dvanáctý den otřesů v řadě.

V úterý odpoledne zasáhl okolí ostrova silnější otřes o síle pěti stupňů, ničivé zemětřesení ale experti považují za nepravděpodobné.

Od předminulého pátku byly v Egejském moři mezi sopečnými ostrovy Santorini a Amorgos každých několik minut zaznamenány stovky otřesů. To přimělo úřady, aby uzavřely školy na Santorini a malých blízkých ostrovech Ios, Amorgos a Anafi.

"Vše je uzavřeno. Nikdo teď nepracuje. Celý ostrov se vyprázdnil," řekl osmnáctiletý místní obyvatel Dori, který si nepřál uvést své příjmení, než nastoupil na trajekt do Atén. "Pojedeme do Atén, dokud neuvidíme, jak se to tady vyvíjí," dodal.

Podle informací z řeckého tisku trajektem ostrov opustilo na šest tisíc lidí. Dalších 2500 již odletělo či se chystá odletět během úterka. Zatímco ulice ostrova, který je nyní mimo hlavní turistickou sezónu, zejí prázdnotou, dlouhé fronty se tvoří v přístavu a na letišti, ukazují záběry z místa.

"Chystáme se odletět, protože se bojím. Jsou tu neustále zemětřesení, musíme odletět kvůli dětem, aby se uklidnily," řekl 38letý Beni Ouklala, který má na ostrově brigádu. Naopak jiní obyvatelé Santorini působili smířeně. "Zůstaneme tady, proč bychom měli odcházet? Když se něco stane, tak se to stane," řekl agentuře Reuters 63letý kapitán turistické lodi Eftichis Diamantopulos.

"Cítíme je celý den, jsou ale jen malé. Proto se nebojíme," řekla agentuře AFP o zemětřeseních americký turista Roger Beauchamp. Opustit ostrov předčasně se nechystá ani další 43letý turista. "Jsem z Tokia, takže se sopek a zemětřesení tak nebojím," řekl agentuře AFP.

Před zvýšenou seismickou aktivitou na Santorini a okolních ostrovech varovalo už v neděli rovněž české ministerstvo zahraničí. Občanům cestujícím do Řecka doporučilo, aby dbali zvýšené opatrnosti a sledovali pokyny místních úřadů. V případě nouze by měli kontaktovat české velvyslanectví v Aténách či nouzovou linku ministerstva +420 222 420 222.

Série zemětřesení podle expertů nesouvisí s aktivitami místní sopky. Pravděpodobně se jedná o zemětřesný roj. Ten většinou nedoprovází jedno výraznější zemětřesení, ale řada podobně silných otřesů. Může však trvat i týdny či měsíce.

V úterý odpoledne Santorini zasáhl otřes o síle kolem pěti stupňů. Takové otřesy již lidé pocítí, v Evropě však obvykle způsobuje jen menší škody. Silnější otřes o síle nad šest stupňů, který by mohl již způsobit vážnější škody, považuje šéf řeckého úřadu pro ochranu před zemětřesením Efthymios Lekkas za málo pravděpodobný, napsala agentura AFP.

Řecko je jednou ze zemí s největším rizikem zemětřesení v Evropě, protože se nachází na rozhraní africké a euroasijské tektonické desky, jejichž neustálá interakce vyvolává častá zemětřesení.