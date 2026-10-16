„Nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko válku neukončí,“ uvedla von der Leyenová

Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla v pátek při příchodu na summit EU v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během společného prohlášení právě s šéfkou EK a předsedou unijních summitů Antóniem Costou poděkoval Evropské unii za podporu. Podpora Ukrajiny, která se již pátým rokem brání ruské agresi, je jedním z hlavních témat dnešního jednání.
„Vidíme, že Rusko energetické příměří nerespektuje a naopak vyostřuje útoky,“ řekla novinářům von der Leyenová. „Jedna věc je naprosto jasná: nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko tuto válku neukončí,“ dodala.
Zelenskyj zopakoval, že „nevidí žádné signály, že by Rusko chtělo válku ukončit“. Evropské unii poděkoval, že při Ukrajině stojí.
Evropská unie otevřela tento týden v přístupových rozhovorech s Ukrajinou další kapitoly vyjednávání, tentokrát o oblastech vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. „Budeme dělat všechno pro to, abychom otevřeli zbývající dva klastry do konce letošního roku a jsem si jistý, že se nám to podaří,“ prohlásil ukrajinský prezident.
Ukrajina má nyní otevřené čtyři ze šesti tematických celků, takzvaných vyjednávacích klastrů, do nichž je rozděleno celkem 33 kapitol přístupových jednání. Kromě nově otevřených oblastí vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu jde o základní otázky, zahrnující mimo jiné právní stát a fungování demokratických institucí, a vnější vztahy. Zbývá otevřít klastry týkající se zelené agendy a udržitelné konektivity a zdrojů, zemědělství a soudržnosti.
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