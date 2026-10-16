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Zahraničí

„Nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko válku neukončí,“ uvedla von der Leyenová

ČTK
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Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla v pátek při příchodu na summit EU v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

European Union leaders summit in Brussels
Předseda Evropské rady António Costa, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přijíždějí na summit lídrů Evropské unie v Bruselu v Belgii 16. října 2026.Foto: REUTERS – Yves Herman
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během společného prohlášení právě s šéfkou EK a předsedou unijních summitů Antóniem Costou poděkoval Evropské unii za podporu. Podpora Ukrajiny, která se již pátým rokem brání ruské agresi, je jedním z hlavních témat dnešního jednání.

„Vidíme, že Rusko energetické příměří nerespektuje a naopak vyostřuje útoky,“ řekla novinářům von der Leyenová. „Jedna věc je naprosto jasná: nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko tuto válku neukončí,“ dodala.

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Zelenskyj zopakoval, že „nevidí žádné signály, že by Rusko chtělo válku ukončit“. Evropské unii poděkoval, že při Ukrajině stojí.

Evropská unie otevřela tento týden v přístupových rozhovorech s Ukrajinou další kapitoly vyjednávání, tentokrát o oblastech vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. „Budeme dělat všechno pro to, abychom otevřeli zbývající dva klastry do konce letošního roku a jsem si jistý, že se nám to podaří,“ prohlásil ukrajinský prezident.

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Ukrajina má nyní otevřené čtyři ze šesti tematických celků, takzvaných vyjednávacích klastrů, do nichž je rozděleno celkem 33 kapitol přístupových jednání. Kromě nově otevřených oblastí vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu jde o základní otázky, zahrnující mimo jiné právní stát a fungování demokratických institucí, a vnější vztahy. Zbývá otevřít klastry týkající se zelené agendy a udržitelné konektivity a zdrojů, zemědělství a soudržnosti.

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