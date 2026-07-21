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Zahraničí

Šance „jedna z 15 milionů“. V Austrálii se narodila vzácná jednovaječná čtyřčata

ČTK

V Austrálii se narodila jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět při císařském řezu 34letá Jenitar Na'amoanaová v porodnici v Brisbane, informuje zpravodajský server britské vysílací korporace BBC.

Doktorka Alexa Bendallová, která se o matku starala od začátku těhotenství, řekla, že identická čtyřčata se vyskytují zhruba „u jednoho z každých 15 milionů těhotenství“. (Ilustrační foto)
Doktorka Alexa Bendallová, která se o matku starala od začátku těhotenství, řekla, že identická čtyřčata se vyskytují zhruba „u jednoho z každých 15 milionů těhotenství“. (Ilustrační foto)Foto: Unsplash
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Australanka porodila přirozeně počatá identická čtyřčata po těhotenství, které královská nemocnice v Brisbane označila za extrémně rizikové. Čtyři holčičky se narodily císařským řezem po 28 týdnech a čtyřech dnech těhotenství 14. července.

Nemocnice uvedla, že matka a její manžel Jortham už čtyři děti měli a byli „nesmírně překvapeni“, když jim bylo řečeno, že očekávají čtyřčata.

Doktorka Alexa Bendallová, která se o matku starala od začátku těhotenství, řekla, že identická čtyřčata se vyskytují zhruba „u jednoho z každých 15 milionů těhotenství“ a sdílet stejnou placentu je „neslýchané“.

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Gynekoložka dodala, že takové těhotenství je velmi rizikové, a nemocnice Na'amoanaovou přijala ve 25. týdnu těhotenství, aby mohla být sledována. „Vždycky jsme říkali, že pokud se nám podaří ji přivést do 28. týdne, podaří se nám to,“ řekla Bendallová.

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„Takže skutečnost, že se nám narodily čtyři krásné a zdravé děti ve 28. týdnu a čtyřech dnech, je neuvěřitelná, a jsme velmi rádi, že toho můžeme být součástí,“ uzavřela lékařka.

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