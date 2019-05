před 45 minutami

Bývalý britský ministr zahraničí a někdejší starosta Londýna Boris Johnson se chce ucházet o místo premiéra Velké Británie, až se post uvolní po rezignaci dosavadní premiérky Theresy Mayové. Informoval o tom zpravodajský server Sky News. "Samozřejmě že do toho půjdu," řekl Johnson ve čtvrtek na podnikatelském mítinku v Manchesteru. O tom, že by Johnson do boje o pozici šel, britská média dlouho spekulovala. Mayová by měla datum své rezignace oznámit příští týden.