Sami nevyhrajeme. Uvnitř Ukrajiny je ještě horší nepřítel než Rusko, varuje voják

Ukrajinský voják bojující v Doněcké oblasti upozorňuje na to, že v zemi působí mnoho zrádců a kolaborantů, kteří předávají informace ruské straně. Sám to považuje za ještě větší problém než nepřátelské útoky zvenčí. "Je zde mnoho proruských lidí, nejsou to jen obyčejní obyvatelé, ale i vysoce postavení úředníci," varuje Bogdan v reportáži agentury Reuters.

2:47 "Iniciativa přechází z rukou do rukou. Jeden týden ji máme pod kontrolou my a oni nestřílejí," uvádí ukrajinský voják. | Video: Reuters

Společně s bratry ve zbrani z 59. samostatné pěší brigády ukrajinských ozbrojených sil se připravuje na ještě velmi dlouhý a vyčerpávající konflikt. "Bude to vážná válka bez zásob, zbraní a munice. Bude to velmi zlé," uvádí voják s vojenskou přezdívkou Warrior (angl. bojovník - pozn. red.) v reportáži v úvodu článku. Související "Je to velmi nebezpečné." Solovjov varuje Putina před jeho nejdůležitějším spojencem 0:44 Ukrajinská jednotka se rovněž chystá na to, že by Spojené státy v budoucnu omezily vojenskou podporu Ukrajině, a doufá, že evropští spojenci v dodávkách zbraní nepoleví. Vojáci reportérům agentury sdělili, jakými prostředky by se případnou chybějící munici snažili nahradit. USA již na různé formy pomoci od loňské invaze vyčlenily 113 miliard dolarů (přes 2,5 bilionu korun). Nyní Bílý dům požaduje dalších 24 miliard. Kongres ale o víkendu další prostředky na zbraně pro Kyjev v návaznosti na spory ohledně nového amerického rozpočtu nevyčlenil. Podle Bílého domu však americká vláda zatím peníze na pokrývání potřeb Ukrajinců na bojišti má. Americký prezident Joe Biden se již spojil s několika evropskými a světovými lídry při telefonátu, jehož tématem bylo právě pokračování podpory Ukrajiny. Mezitím v prohlášení na sociální síti X, dříve Twitter, vyzval republikánskou většinu ve Sněmovně reprezentantů, aby neblokovala přidělení dalších financí. Hlasitá skupina republikánů již od počátku konfliktu masivní pomoc kritizuje - vládu v Kyjevě obviňuje především z nedostatečného boje proti korupci. Odpalte nad Ruskem atomovku. Putinova elitní novinářka to "přepískla" i u Kremlu (4. 10. 2023) 1:01 Jaderný úlet Putinovy elitní novinářky. Ať to řeší policie, navrhují šokovaní Rusové. | Video: Aktuálně.cz/Telegram/Margarita Simonjanová

