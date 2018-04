Žila se třemi otroky, islamisté ji zneužívali. Vdova po bojovníkovi IS se teď modlí za návrat do USA

před 2 minutami

Američanka Samantha Sallyová strávila několik let jako manželka radikála z tzv. Islámského státu (IS). Společně žili v syrské Rakce.

Rakka - Američanka Samantha Sallyová stála v roce 2014 na turecko-syrské hranici spolu se sedmiletým synem Matthewem. Opodál byl s dcerou Sarah její manžel, připravený vstoupit do syrského města Rakka a začít nový život mezi členy teroristické organizace Islámský stát (IS).

Sallyová věděla, že když se nevydá za ním, dceru už nikdy nemusí vidět. Vzala proto Matthewa a všichni vkročili do Rakky.

Dnes, o několik let později, pobývá 32letá Sallyová v kurdské věznici na severu Sýrie. Má za sebou dramatický životní příběh jakožto manželka a nyní už vdova po radikálním islamistovi. Jejím jediným přáním je, aby se spolu se čtyřmi potomky mohla vrátit do Spojených států, odkud pochází.

"Zpátky do mého státu. Zpátky do Ameriky," odpovídá žena reportérům americké televize CNN, kteří ji navštívili ve vězení.

Místo Maroka do Rakky

Do osudného momentu v roce 2014 žila Sallyová poměrně obyčejný život s manželem, rodilým Maročanem, jménem Moussa Elhassani. Bydleli ve městě Elkhart na východě USA, kde oba pracovali v přepravní společnosti. Vychovávali dvě děti - Matthewa, kterého měla Sallyová z prvního manželství s americkým vojákem, a mladší Sarah. Později v Sýrii se jim narodili další dva potomci.

Podle Sallyové ale nebylo jejich manželství vždycky růžové, zřejmě i kvůli Moussově nevěře a zálibě v drogách. Pár usoudil, že by jim prospěla změna, a tak se rozhodli, že aspoň na rok odjedou do Maroka, Moussovy rodné země. Do státu na samém severozápadním cípu Afriky se chtěli přesídlit také kvůli nižším finančním nákladům na život.

Do Maroka se vydali přes Hong Kong a Turecko. Sallyová trvá na tom, že netušila, že partner měl celou dobu naprosto jiný úmysl - unést ji i s dětmi do syrské Rakky, kterou tehdy ovládal IS.

Podle Sallyové vypadala cesta do Maroka zpočátku jako "romantická dovolená". Jenže v tureckém městě Sanliurfa - poslední zastávce před Rakkou - se manželovo chování změnilo.

"Jakmile jsme se dostali do Sanliurfy, všechno se změnilo," vzpomíná Sallyová na moment, kdy se začala cítit jako vězeň. "Neviděla jsem, že on byl ten špatný. Vždycky to bylo jen 'ne, můj manžel má pravdu'."

Sallyová ve své výpovědi popisuje, jak ztrácela sebevědomí i odvahu utéct od manžela. Úměrně s tím se zvyšovala mužova agresivita.

Beaten, tortured and sexually abused: An American ISIS widow looks for a way home https://t.co/lbhzbTlh9W pic.twitter.com/ijAsWx5X2E — CNN (@CNN) April 19, 2018

Týrání a sexuální zneužívání

Život v Rakce, která byla dlouho hlavní državou teroristické organizace, se podle Sallyové podobal peklu. Rodina se usadila ve skromném domě na předměstí a Elhassani narukoval do armády IS. "Viděla jsem v nich akorát skupinu zdrogovaných násilníků, kteří nikam nepatřili. Vytvořili si svůj vlastní stát ve jménu Boha," říká nyní žena.

Sallyová v rozhovoru pro CNN například vzpomíná, jak ji jednou radikálové unesli - když byla zrovna těhotná. Obvinili ji ze špionáže pro Američany.

Přežívala na samotce ve vězení, kde ji únosci mučili a sexuálně zneužívali.

Popsala také, jak byl její syn Matthew donucen natáčet propagandistická videa nebo jak se byla podívat na trh s otroky. Tam ji vzal jednoho dne manžel, prý aby se necítila doma tak opuštěná, když on zrovna válčí na frontě.

Na trzích sloužily jako sexuální otrokyně nejčastěji jezídky. Tehdy si Sallyová všimla mladé dívky jménem Soad. Koupila ji za deset tisíc dolarů (přes 200 tisíc korun), což byla polovina veškerých úspor, které si manželé z USA vzali.

Sallyová jí údajně chtěla pomoci. Jezídku ale doma začal znásilňovat Elhassani. Ten později navíc přivedl ještě další dva otroky - dívku a chlapce.

Sallyová přesto trvá na tom, že Soad pomohla. "V každé domácnosti, ve které byla, zažila to samé. Neměla ale v nikom žádnou oporu, kterou pak našla ve mně," říká Sallyová. Podle ní by trojice otroků v jiném případě byla vězněna v ložnici, v její domácnosti ale mohli pohromadě vařit a spali ve společném pokoji. "Byla jsem jako jejich matka," tvrdí.

Reportéři CNN připouštějí, že příběh ženy nemusí být stoprocentně pravdivý, neboť vycházeli jen z jejího svědectví. Podařilo se jim sice zkontaktovat několik přátel z amerického města Elkhart, ti ale jen vzkázali, že Sallyovou považovali za velmi dobrou kamarádku a milující matku, která by své děti k Islámskému státu nikdy dobrovolně neodvedla.

Výslech FBI

V polovině loňského roku Elhassani zemřel při útoku bezpilotního dronu. To Sallyovou podnítilo k tomu, aby se pokusila utéct. "Konečně jsem dokázala dýchat," popisuje úlevu, kterou se smrtí manžela pocítila. Ve stejnou dobu naopak začal docházet dech Islámskému státu, který z Rakky postupně vytlačovaly arabsko-kurdské milice SDF.

Město bylo přitom jednou z hlavních držav islamistů od roku 2014. Šlo o místo, odkud plánovali další útoky. Loni v říjnu se ale chalífát na severu země zhroutil, když radikálové přišli právě o strategickou Rakku.

Sallyová z města odešla v posledních dnech před jeho definitivním osvobozením. Nejdříve ji konvoj odvezl směrem na východ Sýrie, pak se spolu se svými čtyřmi dětmi vydala na sever, kde byla zadržena.

Ve vězení se nachází doteď. Čeká, jak s její situací naloží americké úřady. Za mřížemi ji vyslýchal i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Zatím ale netuší, co s ní bude. "S dětmi jsme se bavili o tom, jak si chceme dát jídlo v McDonald's," říká s nadsázkou. "Chceme zase žít normální život."

