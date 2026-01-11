Šaman z Kapitolu zanevřel na Trumpa. Teď chce být guvernérem

Před pěti lety zaútočili podporovatelé Donalda Trumpa na budovu amerického Kapitolu. Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli. Mezi nejznámější útočníky tehdy patřil Jacob Chansley. Fotografie, na níž se Chansley prochází svatyní americké demokracie v kostýmu šamana s kopím v ruce, obletěly celý svět. Svými názory ovšem nepřestává šaman z Kapitolu překvapovat ani dnes.
Chansley se stal zarytým fanouškem prezidenta Trumpa již v jeho prvním volebním období. Už tehdy šířil tento „šaman QAnonu“ řadu konspiračních teorií o tom, jak se američtí demokraté snaží Donalda Trumpa zničit.
V průběhu let se Chansley radikalizoval ve svém odporu vůči demokratům a k tzv. hlubokému státu (deep state), a to nejen v rodné Arizoně, ale i na federální úrovni. Za porážkou Donalda Trumpa ve volbách v roce 2020 viděl Chansley spiknutí „zlovolných satanistů“.
Spolu s ostatními pak 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, kde se pohyboval v beranici s parohy. Na tváři měl tehdy namalovanou americkou vlajku a v ruce třímal kopí s kovovým hrotem.
Několik dní po útoku na Kapitol si pro Jacoba Chansleyho přišla policie. Během vyšetřování se přiznal k maření úředního výkonu a odseděl si 27 měsíců ve vězení, než byl v roce 2023 předčasně propuštěn. Ve vězení mu lékaři mimo jiné diagnostikovali bipolární poruchu a středně těžkou depresi.
Dvacátého ledna 2025 následně Chansley spolu s asi 1500 ostatními útočníky na Kapitol dostali prezidentskou milost od znovuzvoleného Donalda Trumpa.
Z Trumpova obdivovatele k jeho zarytému odpůrci
Po propuštění z vězení se nicméně od Trumpa distancoval. „To, že nechtěl zveřejnit spis o Jeffreyi Epsteinovi, je pro mě dostatečný důvod. Mnoho lidí si tehdy uvědomilo, že (Trump) plácá samé hlouposti,“ řekl Chansley v nedávném rozhovoru pro americkou stanici CNN.
Od té doby nenechá Chansley na současném prezidentovi nit suchou. Na svém účtu na síti X opakovaně sdílí konspirační a posměšné příspěvky, které často míří právě proti Trumpovi.
Minulý rok v září na něj podal žalobu k soudu v arizonském Phoenixu. Ta směřuje nejen proti současnému prezidentovi, ale také proti státu Izrael, filmové společnosti Warner Bros., firmě T-Mobile a americké špionážní agentuře NSA. Po všech obviněných požaduje Chansley celkovou částku ve výši 40 trilionů amerických dolarů. Viní je z rozsáhlého spiknutí proti jeho sobě.
Kandidatura na guvernéra Arizony
V rozhovoru pro deník The Times Chansley uvedl, že plánuje kandidovat na guvernéra ve svém rodném státě Arizona. Později v rozhovoru upřesnil, že se „nezajímá o politiku“, ale spíše „o záchranu své země, lidstva a planety před vyhynutím. Tímto směrem se vydáme, pokud nezískáme nové vedení“.
V rozhovoru také řekl, že Trumpova administrativa je „zkorumpovaná katastrofa“. Také ostře kritizoval prezidenta za to, že při útoku na Venezuelu minulý víkend „v podstatě využil americkou armádu k ozbrojené loupeži národa“.
Trumpovi věrní povstalci
Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou jeho komor, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Ve volbách nedokázal tehdejší prezident Trump obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden.
Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení Bidenova vítězství.
Část demonstrantů začala násilím pronikat dovnitř, ničit vybavení a útočit na přítomné policisty. Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli, včetně Trumpovy příznivkyně, kterou policie zastřelila.
Jeden policista, jenž byl napaden demonstranty, zemřel následující den. Další čtyři policisté později spáchali sebevraždu.