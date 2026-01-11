Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Zahraničí

Šaman z Kapitolu zanevřel na Trumpa. Teď chce být guvernérem

V lednu 2026 uběhlo pět let od obsazení Kapitolu ve Washingtonu

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek,Agentura ČTK

Před pěti lety zaútočili podporovatelé Donalda Trumpa na budovu amerického Kapitolu. Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli. Mezi nejznámější útočníky tehdy patřil Jacob Chansley. Fotografie, na níž se Chansley prochází svatyní americké demokracie v kostýmu šamana s kopím v ruce, obletěly celý svět. Svými názory ovšem nepřestává šaman z Kapitolu překvapovat ani dnes.

Chansley se stal zarytým fanouškem prezidenta Trumpa již v jeho prvním volebním období. Už tehdy šířil tento „šaman QAnonu“ řadu konspiračních teorií o tom, jak se američtí demokraté snaží Donalda Trumpa zničit.

V průběhu let se Chansley radikalizoval ve svém odporu vůči demokratům a k tzv. hlubokému státu (deep state), a to nejen v rodné Arizoně, ale i na federální úrovni. Za porážkou Donalda Trumpa ve volbách v roce 2020 viděl Chansley spiknutí „zlovolných satanistů“.

Hrdinové nebo povstalci? Bitva o Kapitol pokračuje
Šaman po dobytí Kapitolu.Foto: Reuters

Spolu s ostatními pak 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, kde se pohyboval v beranici s parohy. Na tváři měl tehdy namalovanou americkou vlajku a v ruce třímal kopí s kovovým hrotem.

Několik dní po útoku na Kapitol si pro Jacoba Chansleyho přišla policie. Během vyšetřování se přiznal k maření úředního výkonu a odseděl si 27 měsíců ve vězení, než byl v roce 2023 předčasně propuštěn. Ve vězení mu lékaři mimo jiné diagnostikovali bipolární poruchu a středně těžkou depresi.

Dvacátého ledna 2025 následně Chansley spolu s asi 1500 ostatními útočníky na Kapitol dostali prezidentskou milost od znovuzvoleného Donalda Trumpa.

Z Trumpova obdivovatele k jeho zarytému odpůrci

Po propuštění z vězení se nicméně od Trumpa distancoval. „To, že nechtěl zveřejnit spis o Jeffreyi Epsteinovi, je pro mě dostatečný důvod. Mnoho lidí si tehdy uvědomilo, že (Trump) plácá samé hlouposti,“ řekl Chansley v nedávném rozhovoru pro americkou stanici CNN.

Od té doby nenechá Chansley na současném prezidentovi nit suchou. Na svém účtu na síti X opakovaně sdílí konspirační a posměšné příspěvky, které často míří právě proti Trumpovi.

Minulý rok v září na něj podal žalobu k soudu v arizonském Phoenixu. Ta směřuje nejen proti současnému prezidentovi, ale také proti státu Izrael, filmové společnosti Warner Bros., firmě T-Mobile a americké špionážní agentuře NSA. Po všech obviněných požaduje Chansley celkovou částku ve výši 40 trilionů amerických dolarů. Viní je z rozsáhlého spiknutí proti jeho sobě. 

Kandidatura na guvernéra Arizony

V rozhovoru pro deník The Times Chansley uvedl, že plánuje kandidovat na guvernéra ve svém rodném státě Arizona. Později v rozhovoru upřesnil, že se „nezajímá o politiku“, ale spíše „o záchranu své země, lidstva a planety před vyhynutím. Tímto směrem se vydáme, pokud nezískáme nové vedení“.

V rozhovoru také řekl, že Trumpova administrativa je „zkorumpovaná katastrofa“. Také ostře kritizoval prezidenta za to, že při útoku na Venezuelu minulý víkend „v podstatě využil americkou armádu k ozbrojené loupeži národa“.

Trumpovi věrní povstalci

Nepokoje v Kapitolu, sídle Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou jeho komor, které měly formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Ve volbách nedokázal tehdejší prezident Trump obhájit svůj mandát a vítězem se stal demokratický kandidát Joe Biden.

Několik tisíc demonstrantů nespokojených s výsledky voleb se nejprve sešlo v parku před Bílým domem. Dav se následně přesunul před budovu Kongresu, kde začalo jednání k oficiálnímu potvrzení Bidenova vítězství. 

Část demonstrantů začala násilím pronikat dovnitř, ničit vybavení a útočit na přítomné policisty. Při útoku bylo zraněno přibližně 140 policistů a čtyři lidé zemřeli, včetně Trumpovy příznivkyně, kterou policie zastřelila. 

Jeden policista, jenž byl napaden demonstranty, zemřel následující den. Další čtyři policisté později spáchali sebevraždu.

