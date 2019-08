Muž z lidu agituje v plavkách. Kritik migrace Salvini je mírnější k EU a míří k výhře

Italská vláda se rozpadá. Spory Hnutí pěti hvězd a strany Liga vrcholí hádkou o stavbu rychlovlaku TAV, spojujícího Turín s francouzským Lyonem.

Ministr vnitra a šéf Ligy Matteo Salvini chce nové volby na podzim. Důvod k tomu má. Muž, který se prezentuje jako zásadní odpůrce migrace a odmítá přijímat další migranty z Afriky, je nyní s přehledem nejpopulárnějším politikem v zemi.

Jeho Liga má šanci podle průzkumů získat ve volbách až 40 procent hlasů. Agentura Reuters v reportáži uvedla, že Salvini dělá kampaň dokonce i v létě ve stylu "jsem obyčejný Ital, jeden z vás".

Dovolenou trávil na pláži doma v Itálii, kde se mezi místními pohyboval v plavkách.

"Zatímco dříve italští politici trávili volno na jachtách nebo klidných místech, Salvini se mísí mezi lidi a ti si říkají: 'Je jedním z nás, bude bojovat za naše zájmy'," vysvětlila Chiara Saracenová, profesorka sociologie na univerzitě v Turíně.

Italský deník La Repubblica minulý týden zveřejnil článek, který s odvoláním na zdroje ze strany Liga uvádí, že Salvini se chystá v kampani tvrdě útočit na Evropskou unii a zpochybnit italské členství v eurozóně.

Vláda v Římě vede spor s Evropskou komisí o návrhu rozpočtu. Podle Bruselu země kvůli svému rostoucímu dluhu porušuje fiskální pravidla EU. Navíc Salvini často útočí na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, ve kterém vidí svého soupeře v názorech na migraci a budoucnost unie.

Sám Salvini ale o víkendu řekl novinářům, že La Repubblica si vymýšlí. Prý neuvažuje o tom, že by Itálie měla opustit eurozónu nebo Evropskou unii.

"Je to jedno z dalších fantazírování La Repubblicy a je lepší ho nechat na jejích stránkách," řekl ministr vnitra na adresu levicově orientovaného listu.

Podpora i od umírněných

Expert na italskou politiku Martin Mejstřík z Katedry evropských studií na pražské Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy řekl deníku Aktuálně.cz, že Salvini nejspíš opravdu nehodlá prosazovat odchod z eurozóny. O vystoupení z Evropské unie podle Mejstříka ani v minulosti nemluvil.

"Liga má dnes velkou podporu i u umírněných středových a středopravicových voličů. Taková rétorika by je mohla odradit. Myslím si, že Salvini v kampani na toto téma nebude moc mluvit," říká Mejstřík.

Podle něj se Itálie sice v posledních letech trochu změnila, ale nějakou středomořskou, jižanskou variantu brexitu nechystá.

"Itálie vždy byla proevropská. Teď je to slabší než dříve. Italové jsou kritičtější vůči Bruselu. Byla to jedna z nejvíce prointegračních zemí, což se změnilo po nástupu Mattea Salviniho, ale stále existuje většinový konsenzus, že je třeba zůstat v Evropské unii a eurozóně," popisuje Mejstřík.

Proti migrantům

Na rozhodnutí radikálně omezit počty přijímaných migrantů a žadatelů o azyl ovšem Salvini nehodlá nic změnit. Tato politika zajistila jeho straně podporu i na jihu země, kde ve volbách minulý rok nejvíc lidí volilo Hnutí pěti hvězd.

Salvini to prokázal znovu tento víkend, když americký herec Richard Gere ve Středozemním moři navštívil migranty na lodi, kterou Itálie odmítá pustit do přístavu. Politik mu vzkázal, aby se jich ujal sám. "Může je vzít do Hollywoodu svým soukromým letadlem a pak jim pomáhat ve svých vilách. Děkujeme, Richarde," prohlásil šéf Ligy.

Minulý týden navíc prošel parlamentem zákon, který zpřísňuje postihy kapitánů, kteří se s migranty zachráněnými ve Středozemním moři pokusí i přes zákaz vplout do některého z italských přístavů. Mohou dostat pokutu až milion eur a policie má právo zabavit jejich loď.

Mezitím se Salviniho strana ale namočila do skandálu. Milánská prokuratura vyšetřuje podezření, že delegace Ligy na jednání v Moskvě dojednávala ruskou finanční pomoc partaji. Její předseda to odmítá s tím, že z Moskvy nedostal ani rubl. Podezření, které zveřejnil týdeník L'Espresso, zatím Salviniho popularitě neuškodila.

