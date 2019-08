Salviniho strana požádala o jednání o nedůvěře vládě. Koalice se zhroutila, tvrdí

Předsedkyně horní komory italského parlamentu Maria Casellatiová svolala na pondělí schůzku šéfů politických frakcí v Senátu, aby stanovili termín jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. O to v pátek oficiálně požádala jedna ze stran vládní koalice, krajně pravicová Liga.

Šéf této strany, místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini, tak chce podle místních médií využít nárůstu volebních preferencí své strany a vyvolat předčasné volby.

"Ti, co plýtvají časem, poškozují zemi a myslí jenom na své posty," uvedla v pátek Liga při oznámení, že návrh na hlasování o nedůvěře vládě podala. O sporech v italské vládní koalici se mluví už delší dobu. Ve čtvrtek Salvini oznámil, že se koalice zhroutila a že si přeje předčasné volby.

Také italský premiér Giuseppe Conte, který nepatří k žádné z koaličních stran, v pátek novinářům řekl, že Salvini chce předčasné volby, aby využil nárůstu popularity své strany. Ta by nyní volby vyhrála s až 40 procenty hlasů, zatímco loni v březnu ji volilo 17 procent hlasujících. Její koaliční partner Hnutí pěti hvězd (M5S) by podle nynějších průzkumů dostal jen kolem 17 procent hlasů, což by bylo zhruba o polovinu méně než loni ve volbách.

Conte novinářům sdělil, že raději předstoupí před parlament, než aby rezignoval. "Vláda vždy hodně pracovala a málo mluvila, neleželi jsme na pláži," hájil svou vládu Conte. Dodal, že Salvini bude muset parlamentu zdůvodnit, proč si přeje konec vlády.

Podle Ligy se vládní partneři neshodnou mimo jiné v názoru na veřejné stavby, fiskální politiku, autonomii regionů, reformu justice či vztahy s EU. Posledním hřebíkem do koaliční rakve byl spor o výstavbu vysokorychlostní dráhy mezi Turínem a Lyonem, kterou Hnutí pěti hvězd pokládá za zbytečnou a příliš nákladnou.

Pokud by vláda padla, rozhodne prezident Sergio Mattarella, zda parlament rozpustí a vyhlásí nové volby. Podle agentury DPA se může pokusit sondovat, kdo by mohl mít jinou většinu v parlamentu. Pokud prezident vyhlásí volby, budou zřejmě koncem října, případně v listopadu, uvedla DPA.

