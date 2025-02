Salvador přijme deportované migranty i vězně z USA. Dostane dobře zaplaceno

Spojené státy našly ve středoamerickém Salvadoru blízkého spojence v otázce deportování migrantů. Dle amerického ministra Marca Rubia došlo zkraje tohoto týdne k "bezprecedentní a výjimečné" dohodě se salvadorským prezidentem Nayibem Bukelem. Salvador má na jejím základě přijímat deportované migranty všech národností včetně lidí vězněných v USA. Odměnou mu má být "významný poplatek".

Americký ministr zahraničí Marco Rubio poslední dny tráví cestami po latinskoamerických zemích, které přesvědčuje k přijetí plánu nového prezidenta USA Donalda Trumpa, jenž chce deportovat statisíce migrantů. Úspěch Rubio zaznamenal právě v 6,5milionovém Salvadoru. Ten by se jako první od ohlášení Trumpovy iniciativy měl stát takzvanou "bezpečnou třetí zemí", která bude přijímat migranty všech národností.

Salvador je navíc dle Rubia ochoten přijímat ve svých věznicích odsouzené lidi z amerických věznic. A to i v případě, že budou mít občanství USA. "Můžeme je posílat a oni je budou umisťovat do svých vězení," nastínil Rubio pro média.

"Jsme ochotni přijmout do našeho megavězení (CECOT) pouze odsouzené zločince (včetně odsouzených občanů USA) výměnou za poplatek," napsal na sociální síti X krátce po Rubiově oznámení i salvadorský prezident Nayib Bukele. "Poplatek by byl pro USA relativně nízký, ale pro nás významný, takže celý náš vězeňský systém bude udržitelný," dodal.

Podle Mneeshy Gellmanové, politoložky a zakladatelky institutu Emerson Prison Initiative, jde skutečně o "bezprecedentní návrh". "V podstatě navrhují poslat lidi do země, která není zemí jejich původu. Ani to není země, kde někdy pobývali. Není to zakotvené v žádném druhu právního ustanovení a pravděpodobně to porušuje řadu mezinárodních zákonů týkajících se práv migrantů," řekla stanici CNN Gellmanová.

Samotná věznice CECOT (Centrum pro zadržování terorismu) byla otevřena začátkem roku 2023 a pojme až 40 tisíc vězňů. Jde o obrovský komplex rozkládající se na ploše zhruba sedmi fotbalových stadionů. Rozdělen je do několika bloků. Věznici se přezdívá středoamerický Alcatraz a dle mnohých žebříčků jde o jednu z nejdrsnějších věznic světa.

Ochránci lidských práv poměry v ní v minulosti kritizovali. Otevřena byla nedlouho poté, co Bukele rozjel v roce 2022 velké tažení proti salvadorským gangům. "Jsou tady psychopati, teroristé a vrazi, kvůli kterým naše země truchlila," řekl už dříve pro britský zpravodajský web BBC ředitel zařízení, jehož jméno z bezpečnostních důvodů není veřejné. Většina vězněných mužů jsou členové různých gangů.

"Kam se vejde deset lidí, dáme jich dvacet," odpověděl pak ředitel na dotaz ohledně kapacit cel, ve kterých přes den teploty dosahují prý až 35 stupňů Celsia a jediným větráním jsou mřížové stropy. Dle britské stanice Sky News by tam nyní mohli zamířit z USA třeba deportovaní členové venezuelských gangů. Pokud je jejich vlast odmítne převzít zpět.