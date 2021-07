Šachmat má konkurovat americké F-35. Rusko se těší, že s novou stíhačkou dobude svět

Ruský prezident Vladimir Putin si na moskevském aerosalonu MAKS-2021 prohlédl novou ruskou stíhačku, která dostala název Šachmat. Nový stroj z konstrukční kanceláře Suchoj má být zřejmě určen na vývoz, ale zatím není jasné, zda je letadlo připraveno pro sériovou výrobu, uvedla agentura Reuters.

Video: Reuters

"Je to lehký jednomotorový stíhač páté generace, který v Rusku nemá obdoby," uvedli zástupci státního zbrojařského konglomerátu Rostech. Letoun patří ke generaci takzvaných neviditelných, přesněji řečeno obtížně zjistitelných stíhacích strojů. Práci pilota podpoří umělá inteligence. Šachmat má lákat na nízké provozní náklady a široké bojové možnosti.

Podle údajů poskytnutých výrobcem by připravovaný letoun měl být schopen vyvinout až dvojnásobnou rychlost zvuku. Udávaný dolet je 3000 kilometrů a hmotnost bojového zatížení 7400 kilogramů. Stroj lze upravit na bezpilotní verzi nebo dvojmístný model.

Podle analytika Olega Pantelejeva by ruská stíhačka mohla soupeřit na trhu s americkým strojem F-35. Ve světě je poptávka po lehčím a levnějším stroji, jaký Rusko dosud nenabízelo, a takový letoun by byl také vhodnější pro menší státy, tvrdí analytik. Stroj, jehož prototyp byl předveden na moskevském aerosalonu, by měl podle výrobce vzlétnout v roce 2023.