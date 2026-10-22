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Sacharovovu cenu získal Mezinárodní trestní soud, Trumpovi navzdory

ČTK
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Sacharovovu cenu za svobodu myšlení získal Mezinárodní trestní soud (ICC) a jeho představitelé. Oznámila to ve čtvrtek Roberta Metsolaová, předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 16. prosince ve Štrasburku. Děje se tak v době, kdy Spojené státy soud obvinily z politizace a uvalily na něj sankce.

Bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, která získala Nobelovu cenu míru za rok 2026.
Bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, která získala Nobelovu cenu míru za rok 2026.Foto: The Nobel Prize 2026 – Loey Felipe
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Již v úterý poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku vyjádřili ICC podporu. Opakovaně přitom kritizovali kampaň USA namířenou proti této instituci.

„Svět se nachází v takovém chaosu, protože dochází k podrývání základů mezinárodního práva a vyvozování odpovědnosti je jen velmi omezené,“ prohlásila ve středu na plénu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. "ICC čelí útokům právě v okamžiku, kdy ho potřebujeme nejvíce.

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Nekontrolovaná agrese plodí pouze další agresi. Jako zákonodárci, politici a veřejní činitelé máme povinnost pomoci tuto situaci změnit. A to tím, že začneme podporovat ICC, aby mohl plnit úkoly, kterými jsme ho pověřili," dodala.

Mezi třemi finalisty Sacharovovy ceny byli také vězněný tanzanský opoziční lídr Tundu Lissu a íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy, které byly zatčeny za účast na demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti, který zatím nebyl vykonán, a druhá 36 let vězení.

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Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP začátkem října nominovaly také palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 ho zatkla izraelská armáda. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.

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Dalším nominovaným byla izraelská organizace Standing Together, která se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů.

Frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, na Sacharovovu cenu navrhla salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, kterého někteří viní z autoritářství a porušování lidských práv.

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988 jednotlivcům, skupinám nebo organizacím jako uznání za jejich výjimečné úsilí v oblasti lidských práv, svobody projevu nebo obrany demokratických hodnot.

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Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.

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