Sacharovovu cenu získal Mezinárodní trestní soud, Trumpovi navzdory

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení získal Mezinárodní trestní soud (ICC) a jeho představitelé. Oznámila to ve čtvrtek Roberta Metsolaová, předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 16. prosince ve Štrasburku. Děje se tak v době, kdy Spojené státy soud obvinily z politizace a uvalily na něj sankce.
Již v úterý poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku vyjádřili ICC podporu. Opakovaně přitom kritizovali kampaň USA namířenou proti této instituci.
„Svět se nachází v takovém chaosu, protože dochází k podrývání základů mezinárodního práva a vyvozování odpovědnosti je jen velmi omezené,“ prohlásila ve středu na plénu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. "ICC čelí útokům právě v okamžiku, kdy ho potřebujeme nejvíce.
Nekontrolovaná agrese plodí pouze další agresi. Jako zákonodárci, politici a veřejní činitelé máme povinnost pomoci tuto situaci změnit. A to tím, že začneme podporovat ICC, aby mohl plnit úkoly, kterými jsme ho pověřili," dodala.
Mezi třemi finalisty Sacharovovy ceny byli také vězněný tanzanský opoziční lídr Tundu Lissu a íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy, které byly zatčeny za účast na demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti, který zatím nebyl vykonán, a druhá 36 let vězení.
Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP začátkem října nominovaly také palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 ho zatkla izraelská armáda. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.
Dalším nominovaným byla izraelská organizace Standing Together, která se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů.
Frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, na Sacharovovu cenu navrhla salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, kterého někteří viní z autoritářství a porušování lidských práv.
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988 jednotlivcům, skupinám nebo organizacím jako uznání za jejich výjimečné úsilí v oblasti lidských práv, svobody projevu nebo obrany demokratických hodnot.
Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.
"Plním si jeden z životních snů." Houslový virtuos Svěcený pokřtil své nové album
Na novém albu Posvěcené muzikály se setkává svět muzikálu se zvukem sólových houslí a orchestru. Nahrávky vznikly ve spolupráci s muzikálovým odborníkem, textařem a producentem Michaelem Prostějovským a pořadem Českého rozhlasu Dvojka Muzikál expres. Album, které přináší 15 známých muzikálových melodií v houslovém provedení beze slov, ve čtvrtek pokřtili v pražském Obecním domě.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Kyjev, Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a okolí
Ruské raketové útoky v noci na dnešek zasáhly v Kyjevě šest čtvrtí, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Kromě jiného je poničena i část infrastruktury metra na Jižním mostě přes Dněpr. Ukrajina podnikla dronový nálet na Lipeck, Moskvu a její okolí. Starosta metropole Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila většinu ze zhruba 630 dronů.
Neuvěřitelná scéna z dálnice D6. Řidička dodržovala rychlost, muž ji za to zmlátil
Na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil. Dcera řidičky měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit koalice STAN a Spolu
V případě, že v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě, vytvoří koalici STAN a Spolu a pak budou pokračovat v jednáních. V radě nechají volná místa pro třetího partnera. Prozatím počítají s tím, že to bude Praha sobě. Po jednání týmů STAN a Spolu to řekli lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS).
Kdo může být vyvolený? Do kin míří netradiční film s Donutilem, Bokovou i neherci
Nová poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika vznikla na motivy slavného románu Thomase Manna. V hlavních rolích se představí Jan František Uher, Miroslav Donutil, Petr Uhlík, Kristýna Boková, Eliška Křenková či Berenika Kohoutová. Snímek o tom, že bez ohledu na náš původ či počet chyb, které jsme v životě udělali, se i my můžeme stát vyvolenými, do českých kin vstoupí 3. prosince.