Přeskočit na obsah
Benative
4. 9. Jindřiška
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Sabotáž v Dormagenu. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici

ČTK,Zahraničí
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. V pátek o tom informovala agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.

„Hamburk Německo - 05.11.2025“ Policie na demonstraci v Hamburku
Německá policie, ilustrační fotoFoto: Shutterstock – klauscook
Reklama

Nejnovější incident se stal v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Na podezřelý předmět, který policie ve čtvrtek označila za možné odpalovací zařízení, upozornil kolemjdoucí. Zásobování elektrickou energií narušeno nebylo, ohlášeny nebyly ani žádné škody.

V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie nalezla odpalovací zařízení a pyrotechniku.

Související

Cílem útoku se v úterý stala i rozvodna poblíž elektrárny Jänschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Muslim, ilustrační foto.
Muslim, ilustrační foto.
Muslim, ilustrační foto.

Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí

Když zrovna hlasitě nerecituje z Koránu, tiše si v něm čte. Práci nemá a úřad práce ji po něm ani nechce. Syřan Amer většinu dne prochází centrem města Witten s reproduktorem a recituje korán, často už od čtyř hodin ráno. A od státu dostává každý měsíc 600 euro. Pracovat odmítá a úřady se ho bojí. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech úřadu práce.

Pain,In,The,Neck.,Young,Woman,Suffering,From,Neck,And
Pain,In,The,Neck.,Young,Woman,Suffering,From,Neck,And
Pain,In,The,Neck.,Young,Woman,Suffering,From,Neck,And

Běhání po práci nestačí. Studie odhalila, co v těle napáchá dlouhé sezení

Sice se snažíte pravidelně hýbat, ale stejně většinu dne prosedíte u počítače? Možná nezáleží jen na tom, kolik času denně prosedíte, ale také jak dlouhé úseky strávíte bez pohybu. Nová studie na více než 91 tisících lidech ukázala výraznou souvislost mezi dlouhým nepřerušovaným sezením a rizikem úmrtí na rakovinu. Zajímavé přitom je, co se stane, když část tohoto času nahradíte pohybem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama