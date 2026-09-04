Sabotáž v Dormagenu. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici

Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. V pátek o tom informovala agentura DPA. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.
Nejnovější incident se stal v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Na podezřelý předmět, který policie ve čtvrtek označila za možné odpalovací zařízení, upozornil kolemjdoucí. Zásobování elektrickou energií narušeno nebylo, ohlášeny nebyly ani žádné škody.
V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie nalezla odpalovací zařízení a pyrotechniku.
Cílem útoku se v úterý stala i rozvodna poblíž elektrárny Jänschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.
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