Saakašvili nepožádá v Polsku o politický azyl. Plánuje se vrátit na Ukrajinu a pokračovat v činnosti

před 1 hodinou

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili se i přes rozhodnutí ukrajinských úřadů, které jej v pondělí vyhostily do Polska, plánuje vrátit do země.

Varšava - Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, kterého ukrajinské úřady v pondělí zatkly a bleskově vyhostily do Polska, nehodlá žádat o politický azyl ve Varšavě, ale chce se vrátit do Kyjeva, kde pořádal demonstrace za svržení prezidenta Petra Porošenka. "Mám rád Polsko, ale můj boj se vede na Ukrajině a v Gruzii. Budu bojovat až do konce," prohlásil podle polských médií.

"Pokud jsem zločinec, ať stanu před soudem. Chci být souzen na Ukrajině. Jenomže proč v takovém případě jsem tady?" položil si Saakašvili před novináři řečnickou otázku a hned ji zodpověděl: "Ruský a ukrajinský režim se mě bojí a nechtějí mě u sebe vidět. Najdu si způsob, jak se vrátit. Budeme mít milion lidí v ulicích Kyjeva!" předpověděl.

Saakašvili nevěří, že by mohl být vydán do Gruzie, kde byl v nepřítomnosti odsouzen za údajné zneužití pravomocí při udělování milostí. "Nesnažte se mě rozesmát! Úřady v Gruzii se mě bojí jako čert kříže! Od počátku tvrdím, že kdyby si přály mé vydání, udělaly by to včera. Ani Gruzie, ani Ukrajina proti mně nemají seriózní obvinění," prohlásil.

Deník Gazeta Wyborzcza si v úterý položil otázku, zda Saakašviliho činnost - tedy snaha svrhnout ukrajinského prezidenta Petra Porošenka - může nadělat Varšavě problémy. "Hodně záleží na tom, zda zůstane v zemi delší dobu. Pak se Polsko stane místem, odkud povede informační válku proti ukrajinské vládě a bude se pokoušet zmobilizovat své přívržence na Ukrajině. Polsko by se k tomu ideálně hodilo, protože hodně ukrajinských přistěhovalců se netají zklamáním z pomalých změn ve vlasti," poznamenal deník.

Gruzín sice ustavičně Porošenka kritizoval a snažil se mobilizovat prezidentovy odpůrce, ale ukrajinské úřady podle listu projevily v jeho případě zápal, který se dá těžko objasnit reálnými politickými možnostmi samého Saakašviliho, který se těší podpoře nejvýše dvou procent Ukrajinců. Je ale možné, že spor se stal osobním, anebo se ukrajinské elity stále bojí dalšího Majdanu. Každopádně tato situace podle deníku těší Kreml a Rusko má zájem o to, aby Saakašvili z ciziny ohrožoval Porošenka ještě více než dosud.

Saakašvili se na Ukrajině politicky angažuje od roku 2015. Do země ho pozval prezident Porošenko, který mu udělil ukrajinské občanství a jmenoval ho gubernátorem Oděské oblasti. Vztahy mezi oběma politiky ale postupně ochladly a Porošenko odvolal Saakašviliho z čela Oděsy a zbavil ho i občanství. Saakašvili se stal jedním z nejostřejších prezidentových kritiků, obviňoval Porošenka ze sabotování reforem i boje proti korupci a usiloval o Porošenkovo odvolání.