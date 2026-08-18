SA-24Z33P. Rusko značkuje cizince barvou na kůži, po smrti čísla zmizí

SA-24Z33P, X-860368, AB-075149: to jsou jen některá z identifikačních čísel, které Ukrajinci našli na tělech zajatých zahraničních žoldnéřů v ruské armádě. Cizinci je dostávají místo běžných kovových identifikačních známek. Ukrajinci to přirovnávají k tetování čísel v nacistických koncentračních táborech. Jenže zatímco cílem nacistů bylo vytvořit nesmazatelné znamení, Rusko má cíl přesně opačný.
Každý ruský voják dostává oválný hliníkový či ocelový žeton obsahující nápis „ВС РОССИИ“ (Ozbrojené síly Ruska) a jedinečný alfanumerický kód (např. А-123456). Bez přístupu do uzavřené databáze ministerstva obrany tak z těla padlého vojáka na místě nelze zjistit, o koho jde.
V případě cizinců se tento princip dohání do krajnosti tím, že se jim identifikační známky odebírají úplně a provizorní čísla se jim kreslí barvou přímo na kůži – obvykle hennou nebo jaguou. To vydrží v bojových podmínkách maximálně týden.
Ukrajinci uvádí, že tento systém umožňuje Rusku tajit reálné ztráty mezi zahraničními bojovníky. Pokud žoldnéř padne, jeho tělo mohou zanechat na bojišti jako neznámé a samotného člověka vedou jako pohřešovaného. Pomáhá to také předcházet vyplácení kompenzací rodinám padlých v Africe a Asii.
Dokud jsou však žoldnéři naživu, velitelé jim identifikační čísla na těle průběžně obnovují. Kód slouží nejen k evidenci na frontě, ale i k odhalování dezertérů – ruská policie v zázemí pravidelně zastavuje cizince, zejména studenty a pracovní migranty, a přítomnost těchto čísel na kůži kontroluje.
Desítky tisíc cizinců
Podle ukrajinských údajů ke konci března tohoto roku Rusové naverbovali do války proti Ukrajině 27 407 cizinců ze 135 zemí světa. Deset tisíc živých i mrtvých žoldnéřů se podařilo identifikovat, další stovky se nacházejí v ukrajinském zajetí.
Ukrajinské úřady mají potvrzené případy verbování občanů do ruské armády z Nepálu, Indie, Sýrie, Srbska a Somálska. Ruská federace také láká do armády nelegální migranty z finské hranice, kteří se snažili dostat do EU přes Rusko.
V dubnu 2025 Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že v Doněcké oblasti byli zajati dva občané Číny, kteří bojovali v řadách ruské armády.
V lednu 2026 vyšlo najevo další schéma verbování cizinců — Rusové lákali občany Bangladéše na údajná civilní pracovní místa, načež je poslali bojovat proti Ukrajině. Rusko navíc naverbovalo do války proti Ukrajině 459 Peruánců — 11 z nich již padlo.
Padlo (nebo je nezvěstných) také nejméně 204 občanů Arménie, kteří bojovali proti Ukrajině.
Ukrajinští vojáci popisují odklízení a zacházení s padlými vojáky z ukrajinské a ruské strany:
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