S výletní lodí u Kapverd zdravotníci nově spojují sedm případů hantaviru

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu.
Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, následně zemřela v péči lékařů v johannesburské nemocnici. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit.
Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že toto tělo se nadále nachází na palubě. Nizozemská společnost Oceanwide Expeditions, která cestu organizuje, se snaží podle Reuters dojednat odvoz těla a také evakuaci dvou členů posádky s příznaky infekce a jednoho cestujícího. Tento cestující byl blízkým zemřelého, příznaky nákazy ale nevykazuje.
Společnost také uvedla, že se snaží zajistit možné vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících na Kanárských ostrovech. Španělsko sdělilo, že takovou žádost ještě neobdrželo.
Hantavirus je vzácné virové dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
„Už není cesty zpět, jsem masový vrah." Nové pohledy na případ střelce z fakulty
David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?
Armáda USA zabila na lodi v Karibiku dva lidi, označila je za narkoteroristy
Armáda Spojených států při útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovala neupřesněná teroristická organizace. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku: více než dvacet lidí zahynulo
Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.
Vladař čaroval a velký favorit poprvé prohrával. Nakonec to ale nestačilo
Hokejisté Philadelphie ve 2. kole play off NHL padli i ve druhém zápase na ledě Caroliny. Prohru 2:3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře.
ŽIVĚ Pat v Hormuzu nemá vojenské řešení, tvrdí Íránci. Před tím vypálili rakety na Emiráty
Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti.