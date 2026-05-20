S Timmym to bylo jinak. Odborník na velryby přišel s nečekaným poznatkem

Keporkak přezdívaný Timmy, který v Německu opakovaně uvízl na mělčině a který po záchraně nakonec v moři uhynul, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Ve středu o tom informoval deník Bild. Ten se odvolává na odborníka na velryby Fabiana Rittera. „Timmy byl Tina,“ dodal vědec.
Mořský biolog Ritter se v dubnu vyslovoval pro to, aby se nepokračovalo v pokusech o záchranu velryby, ale aby se nechala v klidu uhynout. Nyní vědec spolu s kolegy prozkoumali fotografie uhynulého keporkaka, kterého před před týdnem vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt. Ze snímků mršiny pořízené Bildem je podle odborníků jasné, že Timmy byla samice.
„U velrybí samice se vpravo a vlevo těsně u genitálního otvoru nachází spára mléčné žlázy. V ní jsou struky, kterými se mateřské mléko vstřikuje přímo do tlamy mladých velryb - pod vodou, což je ostatně logistické mistrovské dílo," řekl Ritter podle deníku Bild.
Poznamenal, že tyto spáry jsou na snímcích jasně viditelné. „Timmy byl Tina,“ doplnil vědec. U mrtvých samců velryb, jak Ritter uvedl, naopak penis běžně vyčnívá z těla.
Podle Rittera nové zjištění vysvětluje to, proč velryba nevydávala zvuky k přilákání samic, což se u kytovců často označuje jako zpěv. Zvukové projevy uvázlé velryby nebyly zpěvem, ale pravděpodobně nářkem, je přesvědčen.
Velryba od března několikrát uvízla v mělčinách Baltského moře u německého pobřeží. Úřady sice po opakovaných pokusech vzdaly její záchranu, ale do věci se vložila soukromá iniciativa.
Ta s pomocí speciálního člunu velrybu dopravila na volné moře a 2. května ji vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Zvíře ale nakonec uhynulo.
Mohlo by vás zajímat: U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zřejmě je to Timmy
ŽIVĚ Rusko chystá ofenzivu na Kyjev. Mají připravených pět scénářů, upozornil Zelenskyj
Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi,“ řekl Zelenskyj.
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.
Skupina SC Fitness otevřela již 100 fitness klubů v Portugalsku a České republice
Významný milník dosažen. Skupina SC Fitness, provozovatel značek Solinca a Element Gyms otevřela již 100. fitness klub.
Autobus, který vezl děti na plavání, havaroval při předjíždění traktoru. Utrhla se s ním krajnice
Autobus s mladšími školáky havaroval ve středu ráno u Oseka na Rokycansku. Utrhla se pod ním krajnice, když objížděl traktor, autobus skončil na levém boku v příkopu. Dvě učitelky a 13 dětí ošetřili zdravotníci v nemocnicích v Plzni a v Rokycanech, hned po ošetření je začali propouštět domů.
Plíšková po výprasku od 177. hráčky světa přišla o French Open. Menšík padl s ostudou
Tenistka Karolína Plíšková se neprobojovala do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála dnes ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Marinou Bassolsovou 3:6, 2:6. Uspěl naopak Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Federica Agustína Gómeze 7:6, 6:2, a od postupu ho dělí jediná výhra.