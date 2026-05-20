S Timmym to bylo jinak. Odborník na velryby přišel s nečekaným poznatkem

Keporkak přezdívaný Timmy, který v Německu opakovaně uvízl na mělčině a který po záchraně nakonec v moři uhynul, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Ve středu o tom informoval deník Bild. Ten se odvolává na odborníka na velryby Fabiana Rittera. „Timmy byl Tina,“ dodal vědec.

Foto: News5
Mořský biolog Ritter se v dubnu vyslovoval pro to, aby se nepokračovalo v pokusech o záchranu velryby, ale aby se nechala v klidu uhynout. Nyní vědec spolu s kolegy prozkoumali fotografie uhynulého keporkaka, kterého před před týdnem vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt. Ze snímků mršiny pořízené Bildem je podle odborníků jasné, že Timmy byla samice.

„U velrybí samice se vpravo a vlevo těsně u genitálního otvoru nachází spára mléčné žlázy. V ní jsou struky, kterými se mateřské mléko vstřikuje přímo do tlamy mladých velryb - pod vodou, což je ostatně logistické mistrovské dílo," řekl Ritter podle deníku Bild.

Poznamenal, že tyto spáry jsou na snímcích jasně viditelné. „Timmy byl Tina,“ doplnil vědec. U mrtvých samců velryb, jak Ritter uvedl, naopak penis běžně vyčnívá z těla.

Podle Rittera nové zjištění vysvětluje to, proč velryba nevydávala zvuky k přilákání samic, což se u kytovců často označuje jako zpěv. Zvukové projevy uvázlé velryby nebyly zpěvem, ale pravděpodobně nářkem, je přesvědčen.

Velryba od března několikrát uvízla v mělčinách Baltského moře u německého pobřeží. Úřady sice po opakovaných pokusech vzdaly její záchranu, ale do věci se vložila soukromá iniciativa.

Ta s pomocí speciálního člunu velrybu dopravila na volné moře a 2. května ji vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Zvíře ale nakonec uhynulo.

Uhynulý keporkak Timmy na dánském pobřeží. | Video: Reuters
