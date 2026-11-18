Kim Čong-un vyrazil s manželkou a dcerou na výlet do zasněženého Samdžijonu. Zatímco dcera Kim Ču-e předváděla své lyžařské umění, otec se pohodlně usadil pod svahem a sledoval její jízdu. Rodinný výlet měl ale i pracovní náplň, diktátor kontroloval nové hotely, lanovky a další turistické zázemí.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un si tentokrát dopřál inspekci v horském prostředí. Do turistické oblasti Samdžijon na severu země vyrazil v doprovodu manželky Ri Sol-ču a dcery Kim Ču-e. Prohlédl si hotely, horské chaty i lyžařské zařízení.
Největší pozornost na fotografiích státní agentury KCNA ale upoutala právě jeho dcera. V bílém oblečení sjížděla zasněžený svah, zatímco Kim zaujal pohodlné místo v křesle pod kopcem a sledoval její výkon. Jestli jí uděloval i známky za techniku, agentura neprozradila.
Výlet měl také politický rozměr. O Kim Ču-e se stále častěji mluví jako o možné nástupkyni svého otce. Jihokorejská rozvědka se domnívá, že ji Kim připravuje na budoucí převzetí moci.
Severokorejský vůdce mezitím nezapomněl ani na pracovní povinnosti. Zkontroloval rekonstruované letiště, turistickou železnici a novou stanici lanovky na hoře Pektu. Hotely a další budovy označil podle KCNA za bezchybné a požadoval nejvyšší kvalitu všech staveb.
Návštěva přichází v době spekulací o možné Kimově cestě do Číny. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že by se se severokorejským vůdcem mohl tento týden setkat na okraj summitu v Číně.