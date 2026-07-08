„S parchanty nevyjednávám.“ Trump šokoval Ankaru náhlým útokem na Írán, hrozí dalšími údery

Američané hlásí údery na 80 cílů napříč Íránem. Mírové rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem nevydržely ani měsíc
Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je u konce, řekl nečekaně ve středu americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. Íránce označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Americký prezident tím v šokoval přítomné lídry ostatních zemí NATO, do kterých se zároveň opřel za nedostatečnou podporu během války, která propukla letos v březnu.
Vyjednavači USA a Íránu spolu mohou hovořit, ale jen ztrácejí čas, uvedl americký prezident Donald Trump ve středu na summitu NATO v Ankaře. USA jen několik hodin předtím, v noci z úterý na středu, podnikly celkem 80 úderů na různé cíle napříč Íránem, označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu.
Donald Trump tím, podle agentury AP, překvapil lídry zemí NATO na summitu v Ankaře. Podle AP údery spolu se znovuzavedením amerických sankcí proti Íránu představují zásadní zvrat pro setkání, kde evropští představitelé chtěli Spojené státy ujistit o navyšování výdajů na obranu, a zaměřit se na podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Trumpův útok na Írán tato témata nejspíš zastíní, píše web stanice CNN.
Několik hodin poté - ve chvíli, kdy skončil ankarský summit NATO -americký prezident dodal, že nemusí jít o poslední úder proti Teheránu. "Velmi tvrdě jsme je zasáhli včera (v úterý) v noci. Nejspíš je znovu zasáhneme dnes v noci," řekl a dodal, že tím Írán varuje. Nakonec doplnil, že spojené státy možná znovu obnoví blokádu Hormuzu.
Írán obvinil Spojené státy ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody a ve středu vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, země Perského zálivu hostící americké vojenské základny.
Memorandum o porozumění nevydrželo ani měsíc
Washington a Teherán stvrdili křehké příměří teprve v polovině června podpisem „memoranda o porozumění,“ které mimo jiné slibovalo vyjednání finálních podmínek míru do 60 dní od podpisu. Celé znění memoranda v červnu zveřejnila například britská BBC.
"Pokud jde o mě, je to u konce. Vyjednávat s nimi je ztráta času, jsou to parchanti," dodal Trump k závazkům o příměří, které podpisem stvrdil teprve před třemi týdny. Republikánský prezident zároveň označil íránské vedení za "zlé, zvrácené lidi" a nazval je "rakovinou".
Mírová jednání mezi znesvářenými zeměmi měla opět začít po skončení pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, jehož zabily americko-izraelské útoky na Írán 28. února. Americký prezident Donald Trump minulý týden ve čtvrtek prohlásil, že Íránu "dal týden" na pohřeb Chameneího. S ním se Íránci začali loučit 4. července, v den, kdy USA slavily 250. výročí své nezávislosti.
Trump dnes chválil generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, ale vyjádřil nespokojenost s aliancí. Spojenci v NATO "nám nechtěli pomoci s předním sponzorem teroru, kterým je Írán," řekl Trump.