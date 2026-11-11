S papežem se v Argentině při poslední mši rozloučily dva miliony lidí. Zamíří do Peru

Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území ve středu dorazily dva miliony lidí. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k usmíření. Lev XIV. ve středu odcestuje do Peru, kde mnoho let působil jako duchovní a biskup.
Poslední papežova mše v Argentině se uskutečnila v poutním místě Luján, které je zasvěcené místní Panně Marii. Ta je mezi patronkami Argentiny. V předchozích dnech se mše s papežem v Buenos Aires zúčastnilo dva a půl milionu lidí, uvedl Vatikán.
„Děkuji, že jste mě přijali tak srdečně, cítil jsem se jako doma,“ řekl papež ke konci mše a ocenil bohatství Argentiny, které podle něj nespočívá jen v zeměpisné rozmanitosti země, ale především v jejím lidu.
Při svém kázání vzpomněl na svého předchůdce papeže Františka, který pocházel z Argentiny, ale zemi během svého pontifikátu nenavštívil. Lev XIV. také připomněl význam usmíření v zemi, kterou stále rozděluje dědictví vojenské diktatury.
„Potřebujeme se usmířit také s vlastní minulostí a přítomností, abychom vytvořili novou budoucnost, ve které bude mít poslední slovo láska,“ uvedla hlava katolické církve.
Lev XIV. zahájil svůj středeční program návštěvou federální věznice v Buenos Aires, kde během diktatury byli mučeni političtí odpůrci vlády.
Papež odcestoval do Latinské Ameriky 6. listopadu. Ve středu zahájí závěrečnou část své cesty v Peru. Kromě Argentiny navštívil i Uruguay a do Vatikánu se vrátí 17. listopadu.
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