Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

S papežem se v Argentině při poslední mši rozloučily dva miliony lidí. Zamíří do Peru

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území ve středu dorazily dva miliony lidí. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k usmíření. Lev XIV. ve středu odcestuje do Peru, kde mnoho let působil jako duchovní a biskup.

„Děkuji, že jste mě přijali tak srdečně, cítil jsem se jako doma,“ řekl papež ke konci mše
„Děkuji, že jste mě přijali tak srdečně, cítil jsem se jako doma,“ řekl papež ke konci mše.Foto: REUTERS – Yara Nardi
Reklama
Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území ve středu dorazily dva miliony lidí.
Pondělní mše s papežem Lvem XIV. v argentinské metropoli Buenos Aires se zúčastnilo 2,5 milionu lidí.
Poslední papežova mše v Argentině se uskutečnila v poutní místě Luján, které je zasvěcené místní Panně Marii.
Jde o první papežskou návštěvě Argentiny od roku 1987. Tehdy ji navštívil Jan Pavel II.
Zobrazit
12 fotografií

Poslední papežova mše v Argentině se uskutečnila v poutním místě Luján, které je zasvěcené místní Panně Marii. Ta je mezi patronkami Argentiny. V předchozích dnech se mše s papežem v Buenos Aires zúčastnilo dva a půl milionu lidí, uvedl Vatikán.

„Děkuji, že jste mě přijali tak srdečně, cítil jsem se jako doma,“ řekl papež ke konci mše a ocenil bohatství Argentiny, které podle něj nespočívá jen v zeměpisné rozmanitosti země, ale především v jejím lidu.

Související

Při svém kázání vzpomněl na svého předchůdce papeže Františka, který pocházel z Argentiny, ale zemi během svého pontifikátu nenavštívil. Lev XIV. také připomněl význam usmíření v zemi, kterou stále rozděluje dědictví vojenské diktatury.

„Potřebujeme se usmířit také s vlastní minulostí a přítomností, abychom vytvořili novou budoucnost, ve které bude mít poslední slovo láska,“ uvedla hlava katolické církve.

Reklama
Reklama

Lev XIV. zahájil svůj středeční program návštěvou federální věznice v Buenos Aires, kde během diktatury byli mučeni političtí odpůrci vlády.

Papež odcestoval do Latinské Ameriky 6. listopadu. Ve středu zahájí závěrečnou část své cesty v Peru. Kromě Argentiny navštívil i Uruguay a do Vatikánu se vrátí 17. listopadu.

Mohlo by vás zajímat: Papež v kokpitu Air France. Lev XIV. si popovídal s piloty Rafale a požehnal jim

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)

ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců

V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Stávkující trvají na poplatcích, ale ředitel ČT se už smiřuje s novou realitou

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na zrušení koncesionářských poplatků. Podle Chudárka se teď vedení ČT musí soustředit na příští dva týdny, během kterých se budou předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který vláda už protlačila prvním čtením.

Reklama
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra
Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra

Protest před pražskou radnicí. Po tlaku Rakušana nebude STAN vládnout s ANO. Je ale možná tichá podpora

Pro předsedu STAN Víta Rakušana to nebyla příjemná situace. Členové jeho hnutí se chystali v jedné z velkých městských částí - v Praze 8 - vládnout s hnutím ANO, čemuž Rakušan nakonec zabránil. Na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva byl v podvečer zvolený novým starostou Tomáš Hřebík ze STAN, který bude v čele menšinové "vlády". Je ale pravděpodobné, že bude vládnout s podporou ANO.

Reklama
Reklama
Reklama