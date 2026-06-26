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Zahraničí

S omezením emisí metanu raději vyčkejme, žádá Česko v čele 12 zemí EU

ČTK

Dvanáct členských zemí EU v čele s Českem naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o tři roky odložila klíčová ustanovení normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost v době geopolitické nestability. O českém návrhu se má diskutovat na pátečním jednání unijních ministrů energetiky v Lucemburku, kde bude i ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Unijní nařízení o emisích metanu v energetice by mělo začít platit 1. ledna 2027.
Unijní nařízení o emisích metanu v energetice by mělo začít platit 1. ledna 2027. Foto: HN – Jan Šilpoch
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Nařízení o emisích metanu v energetice by mělo začít platit 1. ledna 2027. Dovozci fosilních paliv podle něj musí příslušným vnitrostátním orgánům každoročně poskytovat podrobné a hlavně nezávisle ověřené informace o emisích metanu spojených s dodávanou energií.

Podle Česka to ale představuje problém vzhledem k nedostatku ověřovatelů a měřičů ve třetích zemích. Čeští zástupci o tom informovali už v dubnu v takzvaném non-paperu a český premiér Andrej Babiš rovněž napsal dopis přímo šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové.

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V souvislosti s energetickou krizí, která nastala po vypuknutí konfliktu v Hormuzském průlivu, má řada států EU obavy, že dodržování normy týkající se emisí metanu by mohlo vést k omezení dovozu plynu a ropy od zahraničních dodavatelů do Evropské unie. Českou výzvu podepsalo dalších 11 zemí: Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko.

Evropská komise již dala najevo, že zvažuje, že ropným a plynárenským společnostem, které poruší unijní pravidla pro emise metanu, nebude po dobu tří let ukládat pokuty. Podle 12 států EU je ale doporučení komise, které počítá s neukládáním sankcí během tříletého „přechodného období“, nedostatečné.

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Argumentují mimo jiné tím, že doporučení není právně závazné a že pro dovozce sjednávající dlouhodobé dodavatelské smlouvy nadále přetrvává „významná právní nejistota“, napsal server Euronews.

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„Přestože plně podporujeme cíl snižování emisí metanu, považujeme za nezbytné přijmout pečlivě cílené úpravy, včetně odložení uplatňování povinností vyplývajících z unijních pravidel pro metan nejméně o tři roky,“ uvádí dokument podpořený 12 státy.

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