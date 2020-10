Kilimandžáro dál hoří. Práci hasičů na nejvyšší africké hoře komplikuje vítr i sucho

V některých částech amerického státu Kalifornie se v posledních dnech začaly objevovat tmavě šedé kovové schránky označené jako úložiště pro korespondenční hlasovací lístky. Nerozmístily je však volební orgány, ale místní organizace Republikánské strany, informují americké zpravodajské weby. Vedení Kalifornie republikány vyzvalo k jejich stažení a hovoří o porušení zákona.

Na schránky upozornil v neděli lokální list The Orange County Register (OCR). Podle jeho informací se objevily nejen v Orange County, ale také v okresech Los Angeles County a Fresno County. Deník The New York Times (NYT) uvádí, že "průměrný volič" by je mohl považovat za schránky zřízené příslušným úřadem, neboť na nich byly nápisy "oficiální schránka na hlasovací lístky" nebo "sběr hlasovacích lístků".