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Zahraničí

S ním na jedné fotce nebudeme. Evropany šokovala účast ruského ministra na G20

ČTK
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Evropští ministři financí a další představitelé dnes kritizovali ruskou účast na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 v americkém Asheville. Německý ministr financí Lars Klingbeil uvedl, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, nelze vztahy s Moskvou normalizovat, napsala agentura Reuters.

G20 finance ministers and central bank governors gather in Asheville
Ruský ministr financí Anton Siluanov se účastní jednání v Severní Karolíně spolu se zástupci ruské centrální banky. Foto: REUTERS – Sam Wolfe
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Ruský ministr financí Anton Siluanov se účastní jednání v Severní Karolíně spolu se zástupci ruské centrální banky. Na okraj schůzky jednal s americkým ministrem financí Scottem Bessentem. Podle ruského ministerstva financí spolu hovořili o finanční spolupráci Ruskem a Spojených států a o fungování v rámci G20.

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Klingbeil uvedl, že Evropa připravuje další balík sankcí proti Rusku a doufá v úzkou spolupráci s Washingtonem. Přijetí ruského ministra financí v USA podle něj vysílá znepokojivý signál a vyvolává obavy, že Washington by mohl svůj postoj vůči Moskvě zmírnit.

Evropští ministři a centrální bankéři se podle představitelů evropských zemí rovněž odmítli objevit na tradiční společné fotografii účastníků jednání, pokud na ní bude i ruský ministr. Nakonec bylo rozhodnuto, že fotografie bude pořízena bez Siluanova.

Klingbeil uvedl, že evropští představitelé včetně britského ministra financí Johna Healeyho a prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové o účasti Ruska diskutovali už v neděli večer. Shodli se podle něj, že možnost dialogu je užitečná pro předávání otevřených vzkazů Moskvě.

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Samotná účast ruského ministra po čtyřech jednáních G20 bez ruského zastoupení však podle Klingbeila představuje pokus o normalizaci vztahů, proti kterému se Evropa musí ohradit.

Spojené státy, které jako hostitelská země sestavovaly seznam účastníků, na jednání nepozvaly Jihoafrickou republiku, která G20 hostila loni. Chybí také Španělsko, kterému americký prezident Donald Trump pohrozil zastavením obchodu.

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