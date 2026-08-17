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Zahraničí

S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, řekl Trump po kritice Jižní Koreje

ČTK

Americký prezident Donald Trump v pondělí poukázal při tiskovém vystoupení v Bílém domě na své dobré vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle agentury AFP řekl, že se s vládcem KLDR navzájem chápou. Trump také tvrdí, že jeho vztahy s Kimem přispívají k bezpečnosti na Korejském poloostrově.

Kim Čong-un a Donald Trump.
Kim Čong-un a Donald Trump, archivní foto.Foto: Reuters
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Slova pronesl po nedělní kritice Jižní Koreje, amerického spojence v oblasti, kvůli postoji k válce proti Íránu.

"Já ho chápu, on chápe mě," řekl Trump o Kimovi, se kterým osobně jednal během svého prvního mandátu v Bílém domě. Trump také dodal, že severokorejský vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání. Nedodal však, zda se již telefonát uskutečnil. "Kim Čong-un se ke mně vždy choval s velkým respektem," uvedl Trump.

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Americký prezident v neděli kritizoval Jižní Koreu za to, že Soul nepomohl Spojeným státům při válce proti Íránu, kterou Spojené státy a Izrael spustily na konci února. Podobně se Trump vyjadřoval i na adresu zemí Severoatlantické aliance. Trump nařídil omezit vojenské cvičení s Jižní Koreou. Tato cvičení KLDR dlouhodobě kritizuje.

Trump se během svého prvního funkčního období setkal s Kimem třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. K dohodě ale rozhovory nedospěly a KLDR pokračuje podle médií v rozvoji svého jaderného arzenálu či svého balistického programu.

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Severní Korea se také velmi sblížila v posledních letech s Ruskem, které podporuje v jeho agresi proti Ukrajině. Během druhého mandátu v Bílém domě se Trump s Kimem osobně nesetkal.

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