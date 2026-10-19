„S hrdostí jsme zablokovali největší muzeum na světě.“ Demonstranti zatarasili Louvre

Demonstranti podporující francouzské studenty v pondělí zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího města Marseille v pondělí po násilných víkendových protestech zakázalo všechna shromáždění, napsala agentura AFP. Protestní hnutí takzvaných žlutých vest ohlásilo další masové demonstrace na sobotu.
„S hrdostí vám oznamujeme, že jsme zablokovali největší muzeum na světě,“ uvádí podle AFP nápis vyvěšený v blízkosti jednoho z nejnavštěvovanějších kulturních zařízení světa, do něhož denně zavítá přes 20 tisíc lidí.
Vedení muzea uvedlo, že za blokádou stojí studenti umělecké vysoké školy École du Louvre a že s ní muzeum nemá nic společného, napsala agentura.
Francouzské úřady se v pondělí potýkají s následky mohutných víkendových protestů několika set tisíc lidí proti nárůstu životních nákladů, které navázaly na předchozí studentské demonstrace.
Řada demonstrací v Paříži, Marseille či dalších velkých městech se zvrhla v násilnosti skupin radikálů, při nichž policie během víkendu zadržela téměř 2400 lidí a okolo 1000 policistů utrpělo zranění.
Ministr vnitra Laurent Nuňez v pondělí odpoledne navštíví Marseille, kde po násilnostech a rabování zůstává ve vazbě nejméně 13 ze zadržených lidí. Prokuratura uvádí, že se zde do násilností zapojilo až 30 tisíc lidí.
Starosta města Benoit Payant označil tento údaj za absurdně vysoký, zároveň však kritizoval podle něj nedostatečné nasazení bezpečnostních složek.
Prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že bezpečnostní orgány se na akci nedostatečně připravily a neměly dobré zpravodajské informace, nabízenou Nuňezovu demisi však odmítl a nařídil mu přípravu nových opatření proti násilnostem.
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„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
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Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí
Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.