Rýsuje se nástupce Chameneího, duchovní na volbě spěchají. Izrael mu slibuje smrt

Íránské Shromáždění znalců dospělo k většinové shodě na nástupci nejvyššího duchovního vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého v prvních hodinách úderů na Teherán. Podle íránské agentury Mehr to oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Izraelská armáda varuje, že jejím terčem se stane každý nástupce Chameneího i ti, kdo ho chtějí jmenovat.
Jméno nového íránského duchovního vůdce zatím nebylo oznámeno a podle zdroje agentury Mehr je třeba vyřešit "některé překážky". Shromáždění znalců, v jehož pravomoci je výběr nejvyššího duchovního vůdce země, se neshodlo na tom, zda se k vydání rozhodnutí musí tento sbor sejít osobně, či zda tato formalita může být vynechána, informovala podle agentury Reuters íránská média.
"Íránské Shromáždění znalců, které desítky let nezasedalo, se brzy sejde ve městě Komm. Chceme vám sdělit, že Stát Izrael bude pronásledovat každého nástupce (Chameneího) a každého, kdo se bude snažit o jeho jmenování," uvedla izraelská armáda v příspěvku na svém perském účtu na sociální síti X. Dodala, že nebude váhat s útokem na kohokoliv, kdo se zasedání Shromáždění znalců zúčastní.
Mezi favority na post nového nejvyššího vůdce je na prvním místě uváděn druhorozený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího Modžtaba. Spekuluje se také o 53letém Hasanu Chomejním, který je vnukem někdejšího vůdce íránské revoluce Rúholláha Chomejního, či o vlivném šíitském duchovním Sádeku Larídžáním.
Americký prezident Trump tento týden uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru íránského lídra, a poukázal na příklad Venezuely, kde vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová poté, co americké síly v lednu unesly ze země prezidenta Nicoláse Madura. Zároveň Trump označil syna zabitého ajatolláha za nepřijatelnou volbu. Teherán zapojení šéfa Bílého domu do volby odmítl.
O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března. Tato rada má tři členy - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.
Terminátor Siniaková a bláznivá bitva v poušti, která se vymkla normálu. A teď hrozivá Ruska
Přezdívka, kterou jí před lety vymyslely spoluhráčky z české fedcupové reprezentace, znovu ožila v kalifornské poušti. Kateřina Siniaková je Terminátor. Česká tenistka se na velkém turnaji v Indian Wells blýskla vítěznou bitvou proti bývalé finalistce US Open. Bláznivý duel trval 3 hodiny a 28 minut a zapsal se do dějin aktuální sezony.
ŽIVĚ Blízký východ, devátý den: Ohnivé koule po úderech na Teherán, Írán cílí na sousedy
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok. Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady.
ŽIVĚ V Praze v noci přistál repatriační let z Dubaje, další linky mají zpoždění
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl v sobotu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova. Mezitím se vrací další turisté zejména z Dubaje.
Tebe za souseda nechci. Válka převrátila vztah Čechů k cizincům
Více než polovina Čechů se domnívá, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky a zaujatostí. Mnoho z nich přiznává, že by za souseda nechtělo Afghánce, Araba nebo Syřana. Přívětivější jsou naopak k cizincům ze západních zemí.
Podpora prezidenta vzrostla, podle mnohých ale příliš zasahuje do politiky
Prezident Petr Pavel se i tři roky od zvolení těší nadpoloviční podpoře občanů. Důvěra v prezidenta ve srovnání s předchozím rokem navíc vzrostla, a to napříč veřejností i demografickými skupinami.