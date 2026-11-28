Washington dal opakovaně najevo, že je otevřený jednání o změně evropské bezpečnostní architektury, která by mohla snížit napětí s Ruskem. V listopadu takový postup naznačil americký prezident Donald Trump a jeho vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff následně požádali i Moskvu, aby předložila vlastní návrh budoucí bezpečnostní dohody s Evropou. Jak by změna evropské bezpečnosti mohla vypadat?
Washington a Moskva tlačí na Evropu, aby v souvislosti s mírovými jednáními o Ukrajině přehodnotila své bezpečnostní uspořádání, píše bruselský server Politico. Výsledná podoba by podle něj mohla znamenat jak poskytnutí většího vlivu Moskvě, tak zachování současného stavu.
„Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelze dokončit izolovaně od poválečné bezpečnostní architektury Evropy. Obě otázky je nutné posuzovat společně,“ napsal v neděli na sociální síti X Trumpův zeť a zmocněnec pro mírová jednání Jared Kushner.
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Server Politico oslovil dvanáct bývalých i současných evropských představitelů, odborníků a diplomatů NATO. Mnozí z nich hovořili pod podmínkou anonymity, aby mohli otevřeně vyjádřit své názory. Na základě jejich vyjádření pak představil pět možných scénářů a zhodnotil také pravděpodobnost jejich uskutečnění.
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