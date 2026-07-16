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Zahraničí

Rychlovlak v Německu udělal neplánovanou zastávku. Došel toaletní papír

ČTK

Rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal na okraji Hamburku neplánovanou zastávku, a to z neobvyklého důvodu. Vlakvedoucí vyběhl ven koupit několik balíků toaletního papíru, protože jeho zásoby ve vlaku docházely, informovala stanice NDR.

Rychlovlak ICE
Rychlovlak ICE, ilustrační fotoFoto: Petr Kučera
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Cestujícím v soupravě, která byla na cestě z ostrova Sylt do Berlína, hrozily jisté hygienické nepříjemnosti. Vlakvedoucí nechal zastavit ve stanici Hamburk-Bergedorf a osobně doběhl do blízkého supermarketu pro tři velké balíky toaletního papíru. Národní železniční dopravce, společnost Deutsche Bahn (DB), to potvrdil.

Akci zaměstnance drah zachytil jeden z cestujících na videu, které se stalo virálním díky instagramu a vysloužilo si už statisíce zhlédnutí. Lidé na sociálních sítích ocenili obětavost vlakvedoucího. „Tomu říkám služby,“ pochválil železničního dopravce jeden z uživatelů sítě.

Podle Deutsche Bahn situace nastala v důsledku krátkodobého výpadku personálu, takže zásoby toaletního papíru nebyly překontrolovány. Mluvčí DB přislíbila, že dráhy budou zásoby hygienických potřeb napříště častěji namátkově kontrolovat.

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