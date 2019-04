Rychle zakročte, do Evropy může zamířit 800 tisíc uprchlíků, tvrdí libyjský premiér

před 1 hodinou

Do Evropy by mohlo z Libye přes Itálii zamířit až 800 tisíc uprchlíků. V rozhovoru s italským listem Corriere della Sera to řekl předseda mezinárodně uznávané libyjské vlády Fáiz Sarrádž. Boje, které v této severoafrické zemi začaly 4. dubna, nepřežilo 147 lidí, dalších více než 600 je zraněno.

"Rychle něco udělejte, protože zhoršená situace v Libyi může přimět na 800 tisíc uprchlíků, aby zamířili do Itálie a do Evropy," prohlásil premiér. Řekl také, že mezi těmito lidmi jsou zločinci a hlavně islámští radikálové napojení na samozvaný Islámský stát (IS). Členové Libyjské národní armády (LNA) polního maršála Chalífy Haftara. Foto: Reuters Sarrádž vyzval západní svět, aby pomohl v Libyi nastolit mír. "Čelíme skutečné válce, která nás sjednotí a která nám byla vnucena. Jsme mírumilovný národ, který se stejně jako naše armáda brání. Stále se válčí, boje pokračují," řekl Sarrádž. Premiér obvinil protivníka, jímž je armáda maršála Chalífy Haftara, že útočí na silnice, školy, obytné domy, letiště i nemocnice. "Generál Haftar předstírá, že útočí na teroristy, ale jsou tam civilisté," řekl premiér. Haftar, který dosud působil na východě Libye, nařídil své armádě pochodovat na Tripolis. Fronta je teď v těsné blízkosti města. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí oznámila, že registruje 147 mrtvých a 614 zraněných. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) ví o 18 tisících uprchlíků, pomoc se dostala k 6000 z nich. WHO vyzvala bojující strany ke zdrženlivosti a aby neútočily na nemocnice, sanitky ani zdravotnický personál. Do nemocnic poslala chirurgy, aby pomohli ošetřit zraněné. Obě válčící strany v Libyi využívají pozemní jednotky i letectvo a vzájemně se obviňují z útoků na civilisty, uvedla agentura AFP. V neděli armádní jednotky sestřelily jižně od Tripolisu letadlo Haftarovy armády. Haftarovi lidé potvrdili, že letadlo spadlo, ale důvodem podle nich byla technická závada, nikoliv protiútok. Video: Ozbrojenci napadli sídlo volební komise v Tripolisu, dvanáct lidí zemřelo Ozbrojenci napadli sídlo volební komise v Tripolisu, dvanáct lidí zemřelo | Video: Reuters | 00:40