Rybáře v Austrálii napadl žralok, muž útok nepřežil

Na severu Austrálie v neděli po útoku žraloka zahynul muž. Podle listu The Guardian se incident stal, když šel muž rybařil poblíž mělké části Velkého bariérového útesu, asi 50 kilometrů od Queenslandu. Oblast je oblíbenou destinací pro rekreační rybaření i potápění.
Devětatřicetiletého muže vytáhli na břeh, kde ale zraněním podlehl. „Záchranné složky byly přivolány k lodní rampě v Hull River Heads těsně před polednem, když se objevily zprávy, že u útesu Kennedy Shoal napadl žralok muže,“ uvádí se v policejní zprávě.
Útoky žraloků jsou vzácné, ale často k nim dochází právě v mělkých vodách poblíž útesů podél pobřeží Queenslandu. Minulý víkend zemřel muž, kterého napadl žralok u ostrova Rottnest nedaleko Perthu.
Mohly by vás zajímat: Útoky žraloka v Egyptě. Jak vypadá situace na místě a dá se žralokovi ubránit?
Návod na dlouhý život? Biohacking slibuje mládí, věda je mnohem opatrnější
Touha zpomalit stárnutí není nová. Zatímco dřív lidé hledali elixír mládí, dnes se obracejí k biohackingu, přerušovanému půstu nebo konceptu takzvaných modrých zón. Sociální sítě zaplavují návody na dlouhověkost, vědci ale upozorňují, že část populárních teorií stojí na zjednodušeních a některé sliby zatím nemají dostatečně pevné důkazy.
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
Tajemství hluché velitelky. V ženské četě Amazonek skrývá tvrdé tajemství
Zranění, těžká hluchota, velení čistě ženské jednotce a roky v armádě. Pětadvacetiletá Jana Zalevská se před válkou věnovala společenskému tanci, teď má na nohou kanady. Je drobná, ale odmítá úlevy, privilegia i dělení na pohlaví. „Nepřítel se na nic neptá. Buď jsi profesionál, nebo nepřežiješ,“ říká v rozhovoru pro ukrajinský deník Hromadske.
Dokonalý černý kůň i dívka dělající vlny. Nenasazené Češky budí v Paříži respekt
Českými tenistkami se to v první stovce žebříčku jen hemží, ale vyložené grandslamové favoritky z nich nejsou. Před nadcházejícím French Open jsou z některých z nich hrozby pro všechny nasazené soupeřky.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.