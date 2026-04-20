Rvačka mezi mladými lidmi v Severní Karolíně vyústila v hromadnou střelbu

V hromadnou střelbu v pondělí vyústila plánovaná rvačka mezi mladými lidmi v parku v americkém státě Severní Karolína poté, co na sebe několik z nich začalo navzájem střílet. Policie zatím nepotvrdila počet zraněných ani případných obětí, někteří podezřelí jsou podle ní na útěku, píše agentura AP.
Ke střelbě došlo dopoledne místního času v parku Leinbach Park ve městě Winston-Salem, poblíž tamní Školy Thomase Jeffersona, kterou navštěvují studenti mezi 11 až 14 lety, uvedla podle AP policie. Škola byla po vypuknutí střelby uzamčena.
Policie identifikovala několik postřelených i podezřelých, ale stále se snaží nalézt všechny lidi zapojené do incidentu. Někteří ze zúčastněných jsou podle ní nezletilí.
Ke střelbě došlo v parku v předměstské obytné čtvrti severozápadně od centra města. Winston-Salem má asi 250 000 obyvatel a už desítky let je známý jako sídlo tabákové společnosti R.J. Reynolds Tobacco Co.
Mohlo by vás zajímat: „V Kongu si nás točili jako atrakci. Zažili jsme i honičku s policií,“ líčí známá fotografka
ŽIVĚ: Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Jsou dnešní děti sněhové vločky?
O generaci Z se často hovoří jako o takzvaných sněhových vločkách: Je příliš křehká a snadno se sesype. Proč tak strmě rostou počty sebevražd a sebepoškozování? A jak mladým lidem porozumět a pomoci? Vyřešila by to regulace sociálních sítí? O tom a dalších tématech týkajících se dětského duševního zdraví bude další debata Aktuálně z Knihovny Václava Havla.
I z vás může být Guardiola. Expert odhaluje recept superúspěšných trenérů
Co mají společného Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti a další superúspěšní trenéři? Odpověď hledal přes deset let tým vědců pod vedením italského profesora Sergia Lary-Berciala z univerzity v Leedsu. Výsledky bádání, které Aktuálně.cz prezentuje v rámci dalšího dílu projektu Generace bez pohybu, mohou posloužit i rodičům. Ti jsou přece každodenními „kouči“ svých potomků.
Může Rusko díky dražší ropě ještě přidat ve válce? Expert mluví o největším problému
Cena ruské ropy zažila historické maximum za poslední dekádu. Přehoupla se za 120 dolarů za barel. Při pohledu na graf se v Kremlu musely mnohým rozzářit nadšením oči. Bude víc peněz na vedení války. Posléze ruské černé zlato zaznamenalo na burze propad, ale i díky pozastavení sankcí se ruský rozpočet může těšit na příliv valuty.
ŽIVĚ Porušili jste příměří, zuří Teherán. USA ukázaly záběry mariňáků, kteří obsadili íránskou loď
Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu. Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Osud pondělního jednání obou znepřátelených stran v Islámábádu je nejistý.