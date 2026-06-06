Růžový postrach z utajených dílen: ukrajinský systém má vymazat ruské rakety z nebe

Ukrajinská společnost Fire Point úspěšně otestovala protiraketový interceptor FP-7.X, který se stane srdcem domácího systému protivzdušné obrany FREYJA. Nová střela z kompozitních materiálů dokáže vyvinout rychlost až 2000 m/s (přes 5,5 machu) a efektivně likvidovat ruské balistické rakety. Ukrajina by se tak mohla zbavit závislosti na amerických Patriotech.
Ředitelka Fire Pointu Iryna Terechová na svém účtu na síti X potvrdila, že test byl stoprocentně úspěšný a střela předvedla plně řízený manévrový let. Podle jejích slov je každé takové úspěšné vyzkoušení krokem k technologické suverenitě Ukrajiny a nezávislosti na zahraniční pomoci.
Vývoj vlastního interceptoru reaguje na kritický nedostatek západní protivzdušné obrany. Ukrajina dosud spoléhala na necelých pět baterií systému Patriot dodaných USA, Německem a Nizozemskem. Při průměrné ceně jedné střely PAC-3 kolem čtyř milionů dolarů a intenzitě ruských útoků, které často čítají desítky balistických střel měsíčně, jsou zásoby západních interceptorů na kritickém minimu.
Americká roční výroba střel PAC-3 MSE (přibližně 500 kusů pro celý svět) nedokáže pokrýt spotřebu na ukrajinském bojišti, přičemž západní sklady vyčerpává i masivní spotřeba munice na Blízkém východě při obraně před íránskými raketovými útoky. Vlastní produkce systému FREYJA je tak pro Ukrajinu jedinou cestou, jak vyřešit deficit v obraně proti balistickým hrozbám.
Střela vychází ze sovětské rakety 48N6, což je střela používaná v ruských systémech protivzdušné obrany S-300 a S-400. Ukrajinci vzali tento osvědčený koncept a kompletně ho předělali – dali mu novou architekturu, kompozitní materiály a moderní západní elektroniku.
Firma Fire Point na sebe poprvé strhla pozornost vývojem dálkově řízené střely s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, která se stala asymetrickou zbraní ukrajinského letectva a prokázala schopnost zasahovat cíle hluboko v nepřátelském zázemí. Fire Point během extrémně krátké doby vybudoval decentralizovanou síť desítek utajených výrobních míst, přičemž jedno z nich strategicky etabloval v Dánsku pro zajištění bezpečné produkce mimo dosah nepřátelského ostřelování. Podnik nyní vyjednává o masivní investici se státním obranným holdingem EDGE Group ze Spojených arabských emirátů.
Nová střela FP-7.X je kompletně vyrobena z pokročilých kompozitních materiálů, na délku měří 7,25 metru a průměr samotného trupu činí 0,53 metru při celkovém vnějším průměru 1,15 metru. To nejzajímavější se však skrývá v její dynamice. FP-7.X je navržena tak, aby dosahovala rychlosti mezi 1500 až 2000 metry za sekundu, což z ukrajinského interceptoru dělá střelu schopnou efektivně ničit většinu ruských raket.
Ačkoliv je samotná raketa ukrajinské konstrukce a startuje z lehkého mobilního odpalovacího zařízení z vlastní produkce, celý systém FREYJA funguje jen díky globální spolupráci. V základu je střela vybavena infračervenou naváděcí hlavicí, ale v plánech je již integrace poloaktivního navádění z dílny německého gigantu Diehl Defence.
Pro dálkovou detekci se počítá s využitím špičkových evropských radarů, konkrétně švédského SAAB Giraffe 8A/4A, francouzského Thales Ground Master 400 nebo německého Hensoldt TRML-4D. Samotné ozařování cílů a navádění raket pak zajistí radary Weibel GFTR-2100/48 nebo Leonardo KRONOS Land, přičemž mozkem celého komplexu bude norské velitelské centrum Kongsberg Fire Distribution Center.
Klíčovým detailem pro praktické nasazení je využití protokolu Link 16, díky kterému bude FREYJA plně integrovaná do stávající ukrajinské sítě protivzdušné obrany a může sdílet data o cílech se systémy Patriot, NASAMS nebo letouny F-16 v reálném čase.
V komentáři na síti X pak Iryna Terechová varovala, že státy prohrávají války na bojišti v institucích, laboratořích a továrnách. Pokud jakákoliv země podfinancovává inženýrské vzdělávání a zvykne si spoléhat na cizí technologie, hromadí strategický deficit, který se naplno projeví až během konfliktu.