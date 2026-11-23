Za nebezpečný incident označil v pondělí generální tajemník NATO Mark Rutte páteční zřícení ruských střel na polské území. Na výročním zasedání Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance v Berlíně řekl, že je třeba zjistit, zda šlo o úmysl.
Polský premiér Donald Tusk dříve řekl, že střely byly ruské a že šlo o cílenou provokaci. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v pondělí ujistil Polsko o solidaritě. Oficiální ruská reakce na incident není k dispozici.
Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily tři objekty, úřady původně hovořily o dvou střelách a proudovém dronu. Později uvedly, že všechny tři objekty byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-10.
Rutte v sobotu při návštěvě Varšavy slíbil Polsku, že NATO bude bránit každou píď jeho území. "Je jasné, že to je nebezpečný incident. Přišlo to z Ruska," řekl v pondělí Rutte Parlamentnímu shromáždění NATO.
Také šéf německé diplomacie Wadephul řekl, že Německo bude "rozhodně bránit každý centimetr území NATO". Polsku vzkázal, že může počítat s plnou německou solidaritou. V Bruselu se v pondělí sejde Severoatlantická rada, aby o narušení polského vzdušného prostoru jednala.
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