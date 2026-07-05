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Zahraničí

Rusy děsí temné zítřky, Ukrajince štve spojenec. Průzkum ukázal překvapivé nálady

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Více než polovina Rusů vnímá zhoršení své životní úrovně a v zemi prudce klesá důvěra v armádu i vládu. Důvodem je kritický nedostatek paliv po útocích na rafinerie. Sociologický gigant Gallup zároveň zmapoval situaci na Ukrajině. Tamní důvěra v USA se po tlaku Trumpovy administrativy na postoupení Donbasu propadla na historické minimum sedmi procent.

Russian security personnel stand guard in central Moscow
Až tak daleko to došlo. Okolí moskevského Kremlu hlídají bezpečnostní složky před případným dronovým náletem z UkrajinyFoto: REUTERS – Anastasia Barashkova
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Rozsáhlý telefonický průzkum americké agentury Gallup, který probíhal mezi 14. březnem a 6. květnem 2026 na vzorku tisíce ruských respondentů, ukázal výrazný nárůst pesimismu.

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Celých 60 % dotázaných vyjádřilo nespokojenost či skepticismus vůči současné ekonomické situaci ve svém regionu. Pouhá čtvrtina (27 %) věří ve zlepšení, zatímco 9 % změnu neregistruje. Podobně negativní trendy panují v hodnocení osobní životní úrovně – její zhoršení pociťuje 56 % Rusů, opačný názor má 29 % a 14 % respondentů nezaznamenalo žádný posun.

Palivo na příděl a ochromené rafinerie

Hlavním spouštěčem domácí frustrace je kritický nedostatek nafty, benzinu a dalších pohonných hmot. Ruský trh totiž tvrdě zasáhly ukrajinské údery na ropná zařízení.

Situace v zásobování eskalovala natolik, že v některých oblastech musely úřady zavést přídělový systém. Opatření se týká okupovaného Krymu, ale nově také Moskevské oblasti. Tamní největší rafinerie byla v důsledku útoku Ukrajinců vyřazena z provozu teprve před týdnem a podle zdrojů obeznámených se situací potrvají opravy nejméně šest měsíců.

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Russia Fuel Shortages
Situace v zásobování pohonnými hmotami eskalovala natolik, že v některých oblastech musely úřady zavést přídělový systém. Na snímku fronta před čerpací stanicí v Moskvě.Foto: AP – Pavel Bednyakov

Problémy se zásobováním a neschopnost ochránit strategickou infrastrukturu přímo ovlivňují náladu ve společnosti. Důvěra v ruskou armádu, která v roce 2022 dosahovala 80 %, se letos propadla na 66 %. Pokles popularity zaznamenal i kabinet premiéra Michaila Mišustina, jemuž důvěra ve stejném období klesla ze 66 % na 53 %.

Ukrajinské rozčarování z Washingtonu

Paralelně publikovaná data z ukrajinské části výzkumu přinášejí pohled na dramatickou proměnu tamního veřejného mínění vůči klíčovému západnímu spojenci. Důvěra ve Spojené státy se ve válkou sužované zemi propadla na pouhých 7 %. Naopak nespokojenost s administrativou Donalda Trumpa vystoupala na 79 %.

Zelenskyj, Trump a Vance
Mezi ukrajinskou veřejností stále rezonuje průběh dramatické schůzky v oválné pracovně z února 2025, během níž prezident Trump a viceprezident J. D. Vance ostře jednali s Volodymyrem Zelenským. Foto: Reuters

Tento bezprecedentní propad odráží geopolitický posun po střídání stran v Bílém domě. Washington od nástupu Donalda Trumpa vyvíjí soustavný tlak na ukrajinské vedení, aby Rusku postoupilo průmyslový a silně opevněný Donbas, což občané země napadené Ruském nesou velmi nelibě.

Mezi ukrajinskou veřejností navíc stále rezonuje průběh dramatické schůzky v oválné pracovně z února 2025, během níž prezident Trump a viceprezident J. D. Vance jednali s Volodymyrem Zelenským. Trump tehdy ukrajinskému prezidentovi otevřeně vmetl, že „nemá v rukou žádné karty“. Tvrdý přístup americké administrativy vůči Kyjevu se následně podepsal i na transatlantických vazbách – vztahy mezi USA a Evropskou unií jsou momentálně nejchladnější za poslední dekády.

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Touha po míru zůstává stabilní

Navzdory politickým otřesům na mezinárodní scéně zůstávají postoje běžných Ukrajinců k pokračování bojů dlouhodobě neměnné. Pouze 24 % respondentů uvedlo, že by země měla bojovat až do úplného vítězství.

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Naproti tomu jasná většina, konkrétně 66 % dotázaných, si přeje, aby ukrajinské vedení maximálně usilovalo o co nejrychlejší ukončení válečného konfliktu diplomatickou cestou. Tyto hodnoty se ve srovnání s loňským rokem prakticky nezměnily a potvrzují dlouhodobé vyčerpání společnosti.

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Moskva pod bezprecedentním útokem. Ukrajinské drony zasáhly strategickou rafinerii a vyvolaly požáry. | Video: X/visegrad24
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