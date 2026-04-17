Rusům „záhadně“ vybuchují továrny. Bez klíčového produktu, který tam vyrábí, nemohou válčit

V Rusku došlo v rychlém sledu k výbuchům továren vyrábějících střelný prach. Podle místních úřadů to působila technická závada a nikoliv sabotáž. Ukrajinská strana se k tomu zatím nevyjádřila. Poškozené muničky se ovšem podílejí na zásobování ruských sil útočících na Ukrajince.
K výbuchu došlo v úterý mezi sedmou a osmou večer na severu Ruska v Kazani. Šlo o továrnu na výrobu střelného prachu, který je určen pro dělostřeleckou munici a pro ruční palné zbraně. Následně v závodě vypukl požár a část budovy se zřítila. Jeden člověk zahynul, další dva byli hospitalizováni s popáleninami.
Podle vyjádření místních úřadů za výbuchem nestála vnější příčina, ale porušení bezpečnostních postupů, které následně začaly vyšetřovat. Podle dalších informací šlo údajně o poruchu přetlakového ventilu.
Kazaňský závod na výrobu střelného prachu je přitom kvůli válce na Ukrajině pod sankcemi Spojených států, Evropské unie a Ukrajiny. Dále podléhá také omezením ze strany Spojeného království, Japonska a Švýcarska. Sankce jsou uvaleny taktéž na jeho ředitele Alexandra Livšice.
Důvodem je výroba suroviny, která je pro ruskou armádu ve válce na Ukrajině klíčová, tedy střelného prachu. Nejde ale pouze o střelný prach. Vyrábí se zde pohonné látky pro širokou škálu zbraní od ručních přes tanky až po raketomety.
Ve středu, hned následující den, pak v Rusku došlo k dalšímu výbuchu. Tentokrát během brzkého odpoledne ve městě Samara na jihu evropské části země. I tentokrát šlo o továrnu na střelný prach. Podle svědků nad továrnou stoupal hustý sloup bílého kouře, viditelný z velké dálky.
I tento závod dodává munici ruským silám útočícím na Ukrajinu. Vyrábí se zde výbušniny, střelný prach, pyrotechnika a další komponenty munice. Druhý výbuch a následný požár se obešel bez obětí.
Jak uvádí Kyiv Independent, Ukrajina se zatím k výbuchům v továrnách, které se podílejí na dodávkách střelného prachu ruské armádě, oficiálně nevyjádřila. Už dříve přitom k podobným výbuchům došlo. Jak připomíná server, k výbuchu došlo i 10. dubna ve skladu pyrotechniky ve Vladikavkazu na jihu Ruska, přičemž zahynuli dva lidé.
