Ruští vojenští blogeři panikaří kvůli ukrajinským dronům u Mariupolu

Analytici z amerického Institutu pro studium války mají za to, že nedávná aktivita ukrajinských dronů poblíž okupovaného města Mariupol je součástí širší kampaně zaměřené na narušení ruského zásobování a dopravy vojenského materiálu.
Jeden ruský vojenský bloger upozornil na to, že úsek dálnice M-30 v Doněcké oblasti je letos výrazně méně bezpečnou trasou než v předchozích dvou letech, píše server ua.news.
Může za to prý zvýšení doletu ukrajinských dronů Hornet, které jsou navíc vybaveny satelitním systémem Starlink. Na ruské straně panují obavy z budoucí plné automatizace těchto strojů.
Ukrajinské drony se v poslední době objevují také nad silnicí H-10 mezi Mariupolem a Doněckem, kde útočí na ruské cisterny nebo vojenské vozy. A v ohrožení je už i dálnice M-14 podél Azovského moře, která je klíčovou součástí logistické trasy na okupovaný Krym.
Ruské drony mezitím dál útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zkraje května se staly cílem třeba Mykolajivská nebo Záporožská oblast a Cherson.