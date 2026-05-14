Přeskočit na obsah
Benative
14. 5. Bonifác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ruští vojenští blogeři panikaří kvůli ukrajinským dronům u Mariupolu

Ruští vojenští blogeři panikaří kvůli ukrajinským dronům u Mariupolu

Zuzana Marková
Zuzana Marková
Zuzana Marková

Analytici z amerického Institutu pro studium války mají za to, že nedávná aktivita ukrajinských dronů poblíž okupovaného města Mariupol je součástí širší kampaně zaměřené na narušení ruského zásobování a dopravy vojenského materiálu.

Reklama

Jeden ruský vojenský bloger upozornil na to, že úsek dálnice M-30 v Doněcké oblasti je letos výrazně méně bezpečnou trasou než v předchozích dvou letech, píše server ua.news.

Může za to prý zvýšení doletu ukrajinských dronů Hornet, které jsou navíc vybaveny satelitním systémem Starlink. Na ruské straně panují obavy z budoucí plné automatizace těchto strojů.

Ukrajinské drony se v poslední době objevují také nad silnicí H-10 mezi Mariupolem a Doněckem, kde útočí na ruské cisterny nebo vojenské vozy. A v ohrožení je už i dálnice M-14 podél Azovského moře, která je klíčovou součástí logistické trasy na okupovaný Krym.

Ruské drony mezitím dál útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zkraje května se staly cílem třeba Mykolajivská nebo Záporožská oblast a Cherson.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Nejdřív bomby, pak drony číhající na záchranáře. Rusové útočili nevybíravou strategií

Nejdřív bomby, pak drony číhající na záchranáře. Rusové útočili nevybíravou strategií | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama