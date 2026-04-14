Ruští vojáci šli ověřit příměří. Zasáhly je vlastní drony

Tři zajatí ruští vojáci byli podle dostupných informací vysláni ukrajinskými jednotkami, aby ověřili velikonoční příměří. Šli bez zbraní a v neutrálních uniformách. Cílem bylo zjistit, zda je možné bezpečně evakuovat raněné.
Zveřejněné záběry zachycují jejich přesun v otevřeném terénu. Skupina se pohybuje bez výzbroje a snaží se opustit pozice. Krátce poté přichází zásah dronem.
Akci mělo iniciovat velení 24. mechanizované brigády jako test situace v prostoru. Podle dostupných informací se tím mělo ověřit, zda ruské síly skutečně dodržují příměří a zda je možné v oblasti bezpečně manévrovat.
Další porušení příměří na frontě
Skupina byla během přesunu odhalena a následně napadena FPV drony. Akce skončila neúspěchem a všichni vyslaní vojáci zahynuli.
Zasáhla je vlastní ruská technika, což může ukazovat na problém v koordinaci nebo na pokračující bojovou aktivitu i během příměří.
Incident zapadá do širší situace na frontě, kde příměří často neznamená úplné zastavení bojů. Drony přitom hrají klíčovou roli a výrazně zvyšují riziko při jakémkoli pohybu v blízkosti linie kontaktu.