Ruští nacionalisté napadli české velvyslanectví v Moskvě kvůli soše Koněva

Národní ekonomická rada vlády (NERV) zřejmě obnoví svoji činnost. Navrhuje to ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním úkolem rady, kde budou zástupci ekonomů i velkých firem, by měla být identifikace problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by měla také vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021. Vyplývá to z materiálu, která má ČTK k dispozici. Pravděpodobně by ho měla toto pondělí projednat vláda.