Mobilizovaní Rusové už míří na výcvik. Putinův výnos obsahuje utajovaný paragraf

Vyhlášení částečné mobilizace prezidentem Vladimirem Putinem zatím neprovází v Rusku nadšení. Nekonaly se žádné mítinky a demonstrace na její podporu, několik tisíc lidí naopak vyšlo v ruských městech ve středu večer do ulic protestovat. Zasahovaly proti nim bezpečnostní složky.

Policie zatkla přes 1300 demonstrantů, z toho přes tisíc v Moskvě a Petrohradě. Nezávislý zpravodajský server Meduza, který kvůli cenzuře ruských úřadů sídlí v Lotyšsku, informuje na základě svých zdrojů o násilném odvodu několika mužů, zatčených na středečních demonstracích proti mobilizaci.

Na několika policejních stanicích v Moskvě a Voroněži dostali zadržení do ruky povolávací rozkaz. Jeden z takových dokumentů na svém účtu na sociální síti Telegram zveřejnil člen opoziční strany Jabloko Kirill Gončarov.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k tomu řekl novinářům, že takový postup není v rozporu se zákonem.

Meduza také zveřejnila výpovědi některých Rusů, kteří v dopisech redakci shrnují své pocity po ohlášení mobilizace. Mnoho z nich píše, že odmítají válku a budou se snažit narukování na frontu vyhnout, i když to bude obnášet útěk do zahraničí nebo falešné potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti.

Například pětatřicetiletý Ilja z Moskvy uvedl, že je domluvený s rodiči, že když dostane povolávací rozkaz, ukryje se v jednom domě na vesnici, kam mu rodina bude vozit jídlo. "Umřít za Putina nehodlám," napsal. Někteří lidé uvádějí, že nynější mobilizace se na ně sice nevztahuje, ale mají obavy, že na ně přijde řada v dalších vlnách.

Koho se bude týkat mobilizace

Publicista Jiří Just, který dlouhodobě žije v Moskvě, deníku Aktuálně.cz řekl, že po vyhlášení mobilizace byli jeho známí v šoku. "Válka pro ně byla daleko, teď se na bojišti může ocitnout skoro každý. Povolávací rozkaz nikdo v mém okolí zatím nedostal. Lidi štve, že stát nemůže vyřešit takzvaný problém s Ukrajinou vlastními silami a mobilizuje normální občany. Od svého známého, který pracuje v nejmenované ruské bance jako personalista, vím, že jim od vojenské správy začaly chodit povolávací rozkazy a jejich odbor musí zaměstnance informovat, že jsou mobilizovaní," vysvětlil.

Podle ministra obrany Serge Šojgua se má mobilizace dotknout v první vlně 300 tisíc mužů, a to zejména těch, kteří mají bojové zkušenosti. Ruský nezávislý deník Novaja Gazeta však s odvoláním na svůj zdroj v prezidentské administrativě ve čtvrtek napsal, že Putinův výnos obsahuje utajovaný paragraf, který umožňuje mobilizovat až milion Rusů.

Nyní zatím není jasné, koho se bude narukování týkat. Zda jde o Rusy, kteří bojovali buď od roku 2016 v Sýrii, nebo dříve v Čečensku. Či zda se dokonce mobilizace týká veteránů z Afghánistánu, kteří jsou už dnes v pokročilejším věku. Sovětská armáda se odtud stáhla v roce 1988, takže i nejmladším účastníkům této války je přes padesát let.

Vyprodané letenky a fronty na hranicích

Po Putinově projevu, v němž ohlásil mobilizaci, se také výrazně zvýšil provoz na silničních hraničních přechodech z Ruska. Dlouhé fronty se vytvořily na gruzínské i mongolské hranici. Finská pohraniční služba mezitím dementovala středeční zprávy o tom, že před finskou hranicí stojí fronta ruských aut dlouhá 35 kilometrů. Ve čtvrtek ale Helsinki oznámily, že provoz na přechodech od nočních hodin přece jen roste. Norsko naopak hlásí normální provoz. Polsko a pobaltské státy už dříve výrazně omezily vstup ruským občanům, výjimku mají jen humanitární případy a řidiči kamionů.

Letenky do měst, kam je ještě možné z Ruska létat, během středy zmizely. Vyprodané jsou spoje do Istanbulu, Tbilisi, Jerevanu, Dubaje a Bělehradu. "Je to obrovská poptávka vyvolaná panikou. Lidé se bojí, že později už nebude možné zemi opustit," řekl agentuře Reuters zdroj z jedné ruské turistické agentury, který si nepřál být jmenován.

Ruská státní letecká společnost Aeroflot ale popřela zprávy, že odmítá brát při zahraničních letech na palubu muže s ruským občanstvím ve věku osmnáct až pětašedesát let.

