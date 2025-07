To bylo moc i na fanoušky Kremlu. Prominentní Rus zuřil po vtípku na jeho adresu

Ruský senátor a bývalý šéf státní korporace zodpovědné za ruský kosmický program Roskosmos Dmitrij Rogozin se stal terčem nedávného vtipu v ruské televizní komediální soutěži KVN. V reakci na to pohrozil, že pošle komiky do války. Později tvrdil, že to nemyslel vážně, ale zastrašování bylo tak do očí bijící, že se ozvali i někteří prokremelští novináři.

Současný Ruskem dosazený senátor zastupující okupovanou ukrajinskou Záporožskou oblast Rogozin minulý týden pohrozil členům komediálního souboru, že je pošle do války poté, co si z něj ve státní televizi vystřelili.

Vtip byl součástí červnové čtvrtfinálové epizody ruské televizní komediální improvizační soutěže KVN (Klub vtipných a vynalézavých lidí), která se vysílá na ruské televizi První kanál.

Ve skeči týmu Negoden ("Neschopen služby") hrál jeden z lidí postavu připravující se na let do vesmíru, která si to po tom, co se zamiluje, rozmyslí. "Veliteli, já zůstávám. Někoho jsem potkal," říká jedna z postav. "Člověče, nemůžeš se kvůli holce vykašlat na vesmír!" odpovídá jiný člen týmu. "Říká kdo?" reaguje první z nich. "Bylo to v Rogozinově disertační práci," reaguje druhý. Komedianti tím naráželi na to, že Rogozin jako někdejší šéf Roskosmosu neměl pro práci patřičné předpoklady. Jeho dva doktoráty, o jejichž kvalitě panují pochyby, se týkaly národní bezpečnosti a zbraňových systémů.

O pár dní později Rogozin klip ze soutěže umístil na svůj kanál na sociální síti Telegram s tím, že jej obdržel od svých sledujících. Vtip označil za "trapný, nevtipný a vulgární" a pohrozil slovy: účinkující budou posláni na vojenskou službu.

"Už jsem zjistil, u kterého odvodního úřadu jsou tito dva komici registrováni. Nyní dochází k identifikaci toho netalentovaného trouby, který ten materiál napsal. Očekáváme, že se chlapci dostaví do služby - naučíme je všechno, včetně toho, co je to skutečný smysl pro humor," napsal na Telegramu.

"Nepřítel, proti kterému na frontě bojujeme, má skutečnou 'jiskru', jak se říká. Takže místo mizerných s*aček, které se z KVN staly, jim předvedeme pořádnou show. Dostaneme je do předních linií a popřejeme jim hodně štěstí v boji. A až se vrátí, můžeme se všichni společně zasmát jejich trapnému, nevtipnému a vulgárnímu vtípku, který odvysílal První kanál," doplnil.

Mezinárodní svaz soutěže KVN odmítl účinkující obhajovat. "Nebudeme vydávat žádná prohlášení a nebudeme se k tomu oficiálně vyjadřovat," řekl jejich mluvčí listu Podjom. "Ani tým není oprávněn se k tomu vyjadřovat," dodal. První kanál, který epizodu odvysílal, se také odmítl vyjádřit.

Jeden z porotců pořadu Valdis Pelš se ale vyjádřil na podporu týmu. "Co má pan Rogozin za problém? Má přecitlivělý smysl pro humor? Každý má svůj vkus. Pokud se mu vtip nelíbil, může to prostě říct. Řekl bych, že jeho poznámka o posílání chlapů do války byla také jakýmsi vtipem. Otázkou je, nakolik byl vtipný. Mně osobně to vtipné nepřišlo," uvedl pro Podjom.

Rogozina zkritizovali i někteří provládní komentátoři. Šéfka prokremelského serveru Regnum Marina Achmedovová napsala na Telegram: "Fronta jako trest - už zase? Takže teď může každý člověk u moci vyhrožovat odvodem a nasazením za vyprávění vtipu nebo za vyslovení spravedlivé kritiky či ironických poznámek?"

Právnička a pravidelná hostka krajně pravicové ortodoxní televize Tsargrad TV Stalina Gurevičová obvinila Rogozina z toho, že "diskredituje naši zemi kvůli osobní zášti a chová se, jako by se zákon na některé senátory nevztahoval".

Do sporu se vložila i mediální osobnost a politička Ksenia Sobčaková, která Rogozinovi navrhla, aby "napnul svaly někde jinde". Poznamenala, že KVN se točí do záznamu a poté edituje, což podle ní znamená, že "dokonce i ti nahoře si myslí, že je v pořádku se někdy smát".

Rogozin ve funkci ředitele Roskosmosu působil od roku 2018 do července 2022, v té době měl veřejné spory s Elonem Muskem. Po invazi Moskvy na Ukrajinu byl známý nepřátelskými postoji vůči NASA a Evropské kosmické agentuře poté, co přerušily vztahy s Ruskem. Po odchodu z Roskosmosu se Rogozin intenzivně zapojil do záležitostí souvisejících s ruskou agresí a vytvořil vojenskou poradní skupinu nazvanou Carští vlci, která poskytuje podporu ruským silám v okupovaných ukrajinských oblastech Doněcku a Luhansku. Senátorem za okupovanou Záporožskou oblast byl jmenován v roce 2023.

Poté, co média informovala o jeho výhrůžce komikům, Rogozin napsal další příspěvek na Telegramu, který se týkal tohoto skandálu. "Chci uklidnit příslušníky liberální veřejnosti, právníka Gureviče, sympatizující blogery a zbytek rozvášněného davu odpůrců odvodů: ti dva vtipálci z KVN nás vzhledem k jejich intelektuální nezralosti vůbec nezajímají. Hodí se možná k vyprávění hloupých vtipů - ale ne k obraně vlasti," upozornil.

